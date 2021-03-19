НОВИНИРегулятор ЄС визнав вакцину AstraZeneca безпечною, вакцина не збільшує ризику виникнення тромбів і є безпечною, ефективною для захисту від ризиків, пов'язаних з коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Регулятор ЄС визнав вакцину AstraZeneca безпечною
Фото: Укрінформ
"Регулятор ЄС визнав безпечною вакцину AstraZeneca. В Європейському агентстві з лікарських засобів перевірили і довели: вакцина не збільшує ризику виникнення тромбів. І назвали її "безпечною і ефективною для захисту від ризиків, пов'язаних з коронавірусом", - написав Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер увечері, передає "Інтерфакс-України".
Міністр висловив сподівання, що це повідомлення європейського регулятора розвіє всі страхи перед вакцинацією від коронавірусу.
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19 03 2021 10:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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