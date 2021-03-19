Регулятор ЄС визнав вакцину AstraZeneca безпечною

Регулятор ЄС визнав вакцину AstraZeneca безпечною, вакцина не збільшує ризику виникнення тромбів і є безпечною, ефективною для захисту від ризиків, пов'язаних з коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Фото: Укрінформ

"Регулятор ЄС визнав безпечною вакцину AstraZeneca. В Європейському агентстві з лікарських засобів перевірили і довели: вакцина не збільшує ризику виникнення тромбів. І назвали її "безпечною і ефективною для захисту від ризиків, пов'язаних з коронавірусом", - написав Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер увечері, передає "Інтерфакс-України". Міністр висловив сподівання, що це повідомлення європейського регулятора розвіє всі страхи перед вакцинацією від коронавірусу. До теми: В Японії створили тести, які миттєво виявляють COVID-19 та його мутації

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