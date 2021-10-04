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Регулятор забрав ліцензію у найстаршої фондової біржі

Минулий рік біржа завершила з чистим прибутком 0,16 млн грн проти чистого збитку 0,25 млн грн
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензію на роботу на фондовому ринку у найстаршої фондовій біржі країни, ПрАТ "Українська фондова біржа".
Регулятор забрав ліцензію у найстаршої фондової біржі Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на  "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку з нездійсненням ліцензіатом вищевказаного виду професійної діяльності на фондовому ринку протягом року, згідно з наявними в Комісії адміністративних даних протягом 2020 року", - йдеться в аргументації рішення регулятора.

За інформацією на сайті УФБ, минулий рік вона завершила з чистим прибутком 0,16 млн грн проти чистого збитку 0,25 млн грн роком раніше, виручка поки не оголошувалася, а в 2019 році вона дорівнювала 4,02 млн грн.

Активи біржі на кінець 2020 року становила 17,09 млн грн, в тому числі основні кошти - 13,21 млн грн. Вільні грошові кошти біржі були рівні 2,8 млн грн, власний капітал-16,09 млн грн.

Основними акціонерами УФБ, відповідно до системи розкриття НКЦБФР, є ТОВ "Джесван" - 34,45% і ТОВ "Український контракт" - 53,85%, а в держреєстрі бенефіціаром вказано голову правління Валентина Оскольського.

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10 04 2021 15:40
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