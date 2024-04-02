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ПОЛІТИКА

Реєстр збитків для України офіційно відкрився в Гаазі

02 квітня 2024, 14:06
Реєстр збитків для України офіційно відкрився в Гаазі
Джерело: wikipedia
Наразі основна увага приділятиметься тим позовам, які стосуватимуться пошкодження або ж знищення житлової нерухомості під час війни.

В нідерландській Гаазі запрацювала система відшкодування збитків, що були завдані Україні війною. Україні можуть подавати відповідні позови.

Про це повідомляє  CNN.

"Українці можуть подавати позови про відшкодування збитків, завданих їхньому майну внаслідок російського вторгнення, за допомогою нового механізму, запущеного у вівторок, причому чиновники очікують, що загалом надійде до 10 мільйонів запитів", - пише CNN.

Наразі основна увага приділятиметься тим позовам, які стосуватимуться пошкодження або ж знищення житлової нерухомості під час війни. Очікується, що загалом в цій категорії надійде від 300 тисяч до 600 тисяч заяв.

"Надзвичайно важливо, що ми сьогодні тут зустрілися, не лише для того, щоб обговорити, як ми будемо притягувати росію до відповідальності, але й запустити дуже конкретну процедуру, від якої може виграти кожен українець, який постраждав", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Також сьогодні в Гаазі розпочнеться конференція "Відновлення справедливості для України", в якій візьмуть участь 57 країн. Як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, конференція була організована Україною, Нідерландами та Європейською комісією. Вона допоможе подолати безкарність й забезпечить жертвам компенсації.

Сьогодні 2 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідав з Гаагу у Нідерландах, де візьме участь у конференції "Відновлення справедливості для України" та проведе низку двосторонніх зустрічей щодо створення спецтрибуналу для російських окупантів.

росія окупантиДмитро КулебаГаагазбитки

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