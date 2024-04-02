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ПОЛІТИКА

Сьогодні Кулеба відвідає Гаагу

02 квітня 2024, 08:07
Сьогодні Кулеба відвідає Гаагу
Джерело: wikipedia
Зокрема він обговорюватиме покарання для російських воєнних злочинців.

Сьогодні 2 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідає з Гаагу у Нідерландах, де візьме участь у конференції "Відновлення справедливості для України" та проведе низку двосторонніх зустрічей щодо створення спецтрибуналу для російських окупантів.

Зокрема він має намір обговорити українську "Формулу миру", а також результати документування та розслідування злочинів, які вчинили російські військовослужбовці в Україні.

Про це повідомили на сайті уряду.

"Особливу увагу зосередять на майбутніх кроках на шляху до створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України", ‒ йдеться у повідомленні.

Окрім організаторів конференції ‒ України, Нідерландів та Європейської комісії — участь в заході візьмуть Прокурор Міжнародного кримінального суду, Генеральний секретар Ради Європи, Президент Євроюсту, представники Міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U), Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) та інші. За результатами конференції сторони приймуть політичну декларацію.

Також Кулеба проведе робочу зустріч із очільницею МЗС Нідерландів Ханке Бряунс Слот.

Дмитро КулебаГаага

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