Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Реєстрація на ЗНО-2021 розпочнеться 1 лютого

Період реєстрацї триватиме до 5 березня
До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.
Реєстрація на ЗНО-2021 розпочнеться 1 лютого Фото: pedpresa.com

Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) 2021 року розпочнеться 1 лютого, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство освіти і науки.

"Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня. Такий термін встановлює календарний план підготовки та проведення ЗНО-2021", - йдеться у повідомленні прес-служби Міносвіти.

До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня - хімія, 24 травня - іспанська, німецька, французька мови, 25 травня - англійська мова, 28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня - українська мова, український мова та література, 4 червня - історія України, 7 червня - фізика, 10 червня - біологія, 15 червня - географія.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.

Зазначається, що участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більше ніж з п'яти навчальних предметів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 01 2021 14:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.