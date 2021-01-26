Реєстрація на ЗНО-2021 розпочнеться 1 лютого

До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) 2021 року розпочнеться 1 лютого, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство освіти і науки.

"Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня. Такий термін встановлює календарний план підготовки та проведення ЗНО-2021", - йдеться у повідомленні прес-служби Міносвіти.

До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня - хімія, 24 травня - іспанська, німецька, французька мови, 25 травня - англійська мова, 28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня - українська мова, український мова та література, 4 червня - історія України, 7 червня - фізика, 10 червня - біологія, 15 червня - географія.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.

Зазначається, що участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більше ніж з п'яти навчальних предметів.