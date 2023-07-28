Rheinmetall планує відкрити ремонтний центр для танків Leopard в Україні

Ремонтний центр в Україні скоротить відстані, на які повинні транспортуватися танки.

Німецька компанія Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, вже наприкінці літа.

Про це заявив директор промислової групи Армін Паппергер, повідомляє Reuters.

"В даний час ми вже навчаємо цій роботі українців у Німеччині", - сказав Паппергер, додавши, що Rheinmetall хоче розпочати роботу ремонтного центру після літньої перерви.

Ремонтний центр в Україні скоротить відстані, на які повинні транспортуватися танки, хоча це також створює проблеми з безпекою: в оточенні президента росії путіна раніше заявили, що москва завдасть удару по будь-якому об'єкту, який створить Rheinmetall в Україні.

Однак Армін Паппергер тоді сказав, що Rheinmetall не планує відмовлятися від планів будівництва заводу в Україні, незважаючи на російські погрози.

Rheinmetall, яка виробляє танки Leopard спільно з Krauss-Maffei Wegmann, заявила у травні, що створила спільне підприємство з українським державним концерном "Укроборонпром" для виробництва та ремонту танків в Україні.

У липні у Польщі відкрився сервісний центр з ремонту українських танків Leopard. Перші танки вже прибули з України на завод Bumar.