Реконструкція Нотр-Даму: починають демонтаж великого органу
У понеділок в Соборі Паризької Богоматері почнуть демонтаж великого органу для його очистки.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це розповіли у державній установі, що опікується реставрацією собору після пожежі.
Для цієї делікатної роботи довкола органу протягом липня встановили 30-метрові допоміжні конструкції.
Орган перебуває в соборі з 1733 року і налічує 8000 труб. Він є найбільшим у Франції.
Під час пожежі інструмент не постраждав від полум’я та води, але вкрився пилом зі свинцю. Також окремі елементи деформувалися від впливу температури вже після пожежі, зокрема, під час аномальної спеки у липні 2019 року.
Тепер орган потребує глибокої очистки та реставрації. Цей процес займе близько 4 років і має завершитися орієнтовно у 2024 році. Сам демонтаж усіх 8000 труб органу триватиме до кінця 2020 року.
"Ми прагнемо відновити інструмент до того стану, у якому він був до пожежі. Для його настройки потрібно буде 6 місяців. Відтак потрібно здійснювати операцію з демонтажу якнайшвидше, щоб орган знову міг зазвучати до середини квітня 2024 року", - каже Жан-Луї Жоржелен, керівник установи, що керує реставраційними роботами.
Саме до цього часу, п'ятої річниці пожежі, президент Еммануель Макрон пообіцяв завершити основну частину робіт з реставрації собору.
Нещодавно Макрон заявив, що шпиль собору, який був зруйнований в результаті пожежі у квітні минулого року, буде відновлено відповідно до оригінального готичного дизайну.
Ця заява поклала край припущеннями про те, що шпиль буде перебудований в сучасному стилі.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Нотр-Дам необхідно відновити за п'ять років.
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