Рекорд України: 407 бандуристів у Львові одночасно виконали твори Тараса Шевченка, - ВІДЕО
Понад 30 ансамблів бандуристів зі Львова та області зібрались біля пам`ятника Шевченку в обласному центрі. До виконання творів на слова Шевченка долучились солісти Назар Савко, Назар Лозинський та Петро Радейко, а також хорова капела "Дударик". Партитури для проекту написав відомий український композитор Іван Небесний, повідомляє "Укрінформ".
"У 2016 році у Херсоні встановили рекорд України, тоді зібралось 132 бандуристи. Сьогоднішній результат у Львові перевершив цей рекорд майже в три рази. Рекорд України встановлено", – зазначив представник Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський.
Сертифікат про встановлення рекорду вручили голові Львівської ОДА Олегу Синютці.
"Україна – це там, де говорять і співають українською, де є могили наших пращурів, де “Отче наш” звучить українською і де українською звучить непереможне Шевченкове слово: “Наша дума, наша пісня не вмре, не загине...", - зазначив Синютка.
Над містом чотирьохсотголосо прозвучали "Заповіт" та "Реве та стогне Дніпр широкий".
Також сьогодні у Львові перед входом у міську Ратушу відкрили виставку "Шевченко молодий": 15 портретів, серед яких 4 автопортрети.
Нагадаємо, що у 2018 році львів'яни встановили рекорд із наймасовішого виконання пісень на слова Тараса Шевченка.
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