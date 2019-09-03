Рекорд України: 407 бандуристів у Львові одночасно виконали твори Тараса Шевченка, - ВІДЕО

У 2016 році у Херсоні встановили рекорд України, тоді зібралось 132 бандуристи. Сьогоднішній результат у Львові перевершив цей рекорд майже в три рази

Національний рекорд встановили у Львові на честь 205-річчя від дня народження Тараса Шевченка: 407 бандуристів одночасно виконали твори Кобзаря, покладені на музику.

Понад 30 ансамблів бандуристів зі Львова та області зібрались біля пам`ятника Шевченку в обласному центрі. До виконання творів на слова Шевченка долучились солісти Назар Савко, Назар Лозинський та Петро Радейко, а також хорова капела "Дударик". Партитури для проекту написав відомий український композитор Іван Небесний, повідомляє "Укрінформ".

"У 2016 році у Херсоні встановили рекорд України, тоді зібралось 132 бандуристи. Сьогоднішній результат у Львові перевершив цей рекорд майже в три рази. Рекорд України встановлено", – зазначив представник Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський.

Сертифікат про встановлення рекорду вручили голові Львівської ОДА Олегу Синютці.

"Україна – це там, де говорять і співають українською, де є могили наших пращурів, де “Отче наш” звучить українською і де українською звучить непереможне Шевченкове слово: “Наша дума, наша пісня не вмре, не загине...", - зазначив Синютка.

Над містом чотирьохсотголосо прозвучали "Заповіт" та "Реве та стогне Дніпр широкий".

Також сьогодні у Львові перед входом у міську Ратушу відкрили виставку "Шевченко молодий": 15 портретів, серед яких 4 автопортрети.

Нагадаємо, що у 2018 році львів'яни встановили рекорд із наймасовішого виконання пісень на слова Тараса Шевченка.