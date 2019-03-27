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Рекордна кількість кандидатів створила "дірку" у виборчому бюджеті ЦВК

Бюджетний запит на вибори Президента було зроблено ще торік із розрахунку 25 кандидатів на пост глави держави, проте фактична кількість кандидатів у бюлетені - 39, що майже удвічі більше
Рекордна кількість кандидатів на пост президента на чергових виборах 31 березня створила у виборчому бюджеті "дірку" у 447 млн гривень.
Рекордна кількість кандидатів створила "дірку" у виборчому бюджеті ЦВК Фото: electioninfo.org.ua

"Рекордна кількість кандидатів у президенти створила “дірку” у виборчому бюджеті ЦВК приблизно у 447 млн гривень", - зазначив заступник голови Центральної виборчої комісії Євгеній Радченко, повідомляє "Укрінформ".

Радченко нагадав, що бюджетний запит на вибори Президента було зроблено ще торік із розрахунку 25 кандидатів на пост глави держави, проте фактична кількість кандидатів у бюлетені - 39, що майже удвічі більше.

Він підкреслив, що це тягне за собою і розмір бюлетеня, і фінансування виборчих комісій, і оплату праці, публікацію програм у ЗМІ - тобто всі витрати, що необхідні для проведення виборів.

"Тільки на публікацію передвиборчих програм і декларацій кандидатів у “Голосі України” та “Урядовому кур’єрі” витратили 3 млн 867 тис. 700 гривень, а було передбачено 1 млн 379 тис. 40 гривень. Як бачите, перевитрата майже втричі", - розповів заступник голови ЦВК.

Водночас він запевнив, що наразі цю “дірку” вдається перекривати, у тому числі й за рахунок економії.

Нагадаємо, що майже 316 тис. громадян України скористалися правом тимчасової зміни місця голосування на виборах президента 31 березня.

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27 03 2019 15:25
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