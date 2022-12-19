Рекордні снігопади зафіксували в Японії

Рекордні снігопади за 24-годинний період було зафіксовано в японських префектурах Фукусіма та Ніігата.

Метеорологи закликають проявляти пильність на випадок можливого впливу снігу, що накопичився, і ожеледиці на роботу громадського транспорту, а також відключень електрики і сходження лавин.

Тим часом Метеорологічне управління Японії заявляє, що сніг продовжує йти у регіонах Тохоку та Хокуріку.

За даними на 17 годину понеділка, висота снігового покриву в селі Окура у префектурі Ямагата досягала приблизно 2,2 метра, а в місті Уонума у префектурі Ніігата – понад 1,8 метра.

У місті Тадамі у префектурі Фукусіма за 24-годинний період випала рекордна кількість снігу – 110 сантиметрів. У місті Нагаока у префектурі Ніігата за 24 години випало 89 сантиметрів снігу, що є найбільшим показником для грудня.

Очікується, що снігопади продовжаться вздовж узбережжя Японського моря від північної до західної країни. За прогнозами, за 24-годинний період по вечір вівторка у префектурі Ніігата та регіоні Тохоку випаде до 50 см снігу, а в регіоні Хокуріку – 35 см.