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Рекордну партію контрабандних цигарок накрили на кордоні з Румунією, - ФОТО, ВІДЕО

"За документами водії автівок, наші співвітчизники, везли вугілля з твердолистяних порід деревини"
Контрабандисти намагалися вивезти через український кордон до Румунії велику партію тютюнових виробів на понад шість мільйонів гривень.
Рекордну партію контрабандних цигарок накрили на кордоні з Румунією, - ФОТО, ВІДЕО Фото:ДПСУ

Зазначається, що 27 березня дві фури "Вольво" з різницею у кілька годин були затримані у пункті "Порубне" прикордонниками Західного регіонального управління ДПСУ разом з представниками митниці та СБУ в Чернівецькій області, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Повідомляється, що прикордонники заздалегідь отримали інформацію про можливе контрабандне перевезення цигарок.


Фото:ДПСУ


Фото:ДПСУ


Фото:ДПСУ

"За документами водії автівок, наші співвітчизники, везли вугілля з твердолистяних порід деревини. Однак під час поглибленого огляду вантажівок, міжвідомчою групою серед вантажів, за допомогою металевих щупів, виявлено сотні ящиків з тютюновими виробами", - йдеться у повідомленні.

За даними Держприкордонслужби, загалом у фури "запакували" майже 161 тисячу пачок сигарет різних марок.

Повідомляється, що вартість курива сягає більше 6 млн гривень.

Нагаадаємо, що у Чернівецькій області прикордонники зі стріляниною припинили спробу контрабанди до Румунії 9,5 тисяч пачок сигарет.

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28 03 2019 11:20
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