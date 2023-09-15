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Ремонт суден "Минск" і "Ростов-на-Дону" займе роки – розвідка Британії

15 вересня 2023, 12:36
Ремонт суден
Російське міноборони пробує применшити шкоду завдану суднам, по яким влучили ЗСУ.

Про це Міністерство оборони Британії написало в X (Twitter)

"Спроби російських окупантів повернути до ладу підводний човен "Ростов-на-Дону", пошкоджений під час ракетної атаки вранці в середу, займе тривалий час і потребуватиме дуже великих фінансових витрат" - йдеться в дописі.

Розвідка Британії також заявила, що вранці 13 вересня декілька ракет вразили суднобудівний завод "Севморзавод" на Севастопольській військово-морській базі ЧФ рф. 

"Десантний корабель "Минск" і підводний човен проєкту "Кило 636.3" "Ростов-на-Дону" зазнали пошкоджень під час проходження технічного обслуговування в сухих доках. Попри те, що міністерство оборони Росії применшує шкоду, завдану суднам, дані з відкритих джерел свідчать про те, що "Минск" майже напевно був функціонально зруйнований, а "Ростов", імовірно, зазнав катастрофічних пошкоджень", - додали в МО Британії.

Це ставить перед росією серйозну проблему в підтримці технічного обслуговування свого флоту. 

"Будь-які спроби повернути підводний човен до ладу, найімовірніше, займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів. Є реальна ймовірність того, що складне завдання з вивезення уламків із сухих доків виведе їх із ладу на багато місяців", - додали в британській розвідці.

Втрата окупантами підводного човна "Ростов-на-Дону" позбавляє ЧФ рф одного з 4-ьох підводних човнів, які несли крилаті ракети, відігравати  важливу роль в завданні ударів по Україні.

Днями стало відомо, що Севастополь зазнав серії потужних вибухів: виникла пожежа в районі базування флоту.
РосіясуднаРозвідка Британіїчф рф

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