Ренат Кузьмін програв суд Андрію Парубію

Окружний адміністративний суд Києва відмовив знятому з виборів екс-заступнику генпрокурора Ренату Кузьміну, який вимагав визнати протиправними дії кандидата у народні депутати і спікера Верховної Ради Андрія Парубія

Також зазначається, що спір між Парубієм і Кузьміним стосується виборчого процесу, тому заяву розглянули протягом двох днів після надходження.

"Суд відмовив у задоволенні позову, мотивувавши своє рішення тим, що оскаржувані дії є діями відповідача як Голови Верховної Ради України під час проведення пленарного засідання, а не як кандидата у народні депутати", – ідеться у повідомленні прес-служби судової влади, інформують в "УП".

"Вказані заяви Парубія як Голови ВРУ не є формою політичної агітації, а його повідомлення не висвітлює діяльності відповідача, як кандидата у народні депутати", – пояснили в суді.

Напередодні до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов Рената Кузьміна до голови Верховної Ради й кандидата у народні депутати Андрія Парубія.

Серед вимог позову – визнання протиправним звернення Андрія Парубія до СБУ, ГПУ, ДПС з вимогою надати відомості щодо проживання Рената Кузьміна протягом останніх 5 років на території України.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія скасувала реєстрація Рената Кузьміна як кандидата на парламентських виборах. Рішення було прийнято одностайно. Ренат Кузьмін був 35 номером у списку партії "Опозиційна платформа - за життя".

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