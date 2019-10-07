Ренат Кузьмін програв суд Андрію Парубію
"Суд відмовив у задоволенні позову, мотивувавши своє рішення тим, що оскаржувані дії є діями відповідача як Голови Верховної Ради України під час проведення пленарного засідання, а не як кандидата у народні депутати", – ідеться у повідомленні прес-служби судової влади, інформують в "УП".
"Вказані заяви Парубія як Голови ВРУ не є формою політичної агітації, а його повідомлення не висвітлює діяльності відповідача, як кандидата у народні депутати", – пояснили в суді.
Напередодні до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов Рената Кузьміна до голови Верховної Ради й кандидата у народні депутати Андрія Парубія.
Серед вимог позову – визнання протиправним звернення Андрія Парубія до СБУ, ГПУ, ДПС з вимогою надати відомості щодо проживання Рената Кузьміна протягом останніх 5 років на території України.
Нагадаємо, що Центральна виборча комісія скасувала реєстрація Рената Кузьміна як кандидата на парламентських виборах. Рішення було прийнято одностайно. Ренат Кузьмін був 35 номером у списку партії "Опозиційна платформа - за життя".
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