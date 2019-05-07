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ЦВК скасувала реєстрацію Кузьміна на виборах

"Його перебування у нашій країні не встановлено. Окрім цього, в рамках вказаного кримінального провадження розшук Р. Кузьміна проводиться Національною поліцією з 20 червня 2014 року"
Центральна виборча комісія скасувала реєстрація Рената Кузьміна як кандидата на парламентських виборах. Рішення було прийнято одностайно.
ЦВК скасувала реєстрацію Кузьміна на виборах Ренат Кузьмін. Фото: donbass.ua

ЦВК посилається на лист СБУ, де вказано, що Кузьмін перебуває в розшуку з 20 червня 2014 року. "Його перебування у нашій країні не встановлено. Окрім цього, в рамках вказаного кримінального провадження розшук Р. Кузьміна проводиться Національною поліцією з 20 червня 2014 року. Місце його перебування також не встановлено... Таким чином, з урахуванням вищевикладеного вважаємо, що Р. Кузьмін з 2014 року на території України не перебував, офіційні пункти пропуску державного кордону України не перетинав", - йдеться у листі СБУ, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, Ренат Кузьмін був 35 номером у списку партії "Опозиційна платформа - за життя".

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05 07 2019 22:59
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