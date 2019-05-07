ЦВК скасувала реєстрацію Кузьміна на виборах

Центральна виборча комісія скасувала реєстрація Рената Кузьміна як кандидата на парламентських виборах. Рішення було прийнято одностайно.

ЦВК посилається на лист СБУ, де вказано, що Кузьмін перебуває в розшуку з 20 червня 2014 року. "Його перебування у нашій країні не встановлено. Окрім цього, в рамках вказаного кримінального провадження розшук Р. Кузьміна проводиться Національною поліцією з 20 червня 2014 року. Місце його перебування також не встановлено... Таким чином, з урахуванням вищевикладеного вважаємо, що Р. Кузьмін з 2014 року на території України не перебував, офіційні пункти пропуску державного кордону України не перетинав", - йдеться у листі СБУ, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, Ренат Кузьмін був 35 номером у списку партії "Опозиційна платформа - за життя".