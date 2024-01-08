Республіканці готові розблокувати допомогу для України через питання кордону

Якщо документ буде ухвалений Сенатом найближчим часом, його зможуть передати до Палати представників, яка "може попрацювати над його вдосконаленням".

У США головний переговірник від республіканців, сенатор Джеймс Ленкфорд, заявив, що текст угоди щодо питань кордону та імміграції, яка може розблокувати десятки мільярдів доларів допомоги для України, можуть оприлюднити цього тижня.

Про це повідомляє Politico.

"Текст, сподіваюся, буде на цьому тижні, щоб мати вийти з цієї ситуації. У всіх буде час, щоб прочитати і вивчити його. Ніхто не буде усунутий від цього процесу", – сказав Ленкфорд.

За його словами, є шанс, що ця угода працюватиме, і всі на це розраховують.

Ленкфорд додав, що якщо документ буде ухвалений Сенатом найближчим часом, його зможуть передати до Палати представників, яка "може попрацювати над його вдосконаленням".

"Або ж Палата представників може серйозно розглянути його і сказати: "Це реальний прогрес на кордоні, давайте візьмемо це, збережемо це, а потім продовжимо рухатися до більшого", – сказав він.

Президент США Джо Байден у жовтні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад $60 мільярдів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

Лідери Конгресу США 7 січня досягли угоди про фінансування федерального уряду у 2024 році на суму $1,66 трильйона, що дозволить уникнути закриття уряду (шатдауну), яке республіканці використовували як важіль впливу на Білий дім.