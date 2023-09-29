Матеріали:
Теми:

Республіканці в США вилучили $300 млн для України

29 вересня 2023, 09:44
Республіканці в США вилучили $300 млн для України
Фото: Укрінформ
Республіканці в Палаті представників США вилучили $300 млн допомоги Україні із законопроєкту про оборонні витрати і проголосувати за них окремо, попри обіцянки спікера Кевіна Маккарті цього не робити.

 Про це пише  The Hill.

"Республіканці Палати представників у середу ввечері запропонували виключити $300 млн допомоги Україні зі свого законопроєкту про витрати на оборону і призначили окреме голосування за фонди, змінивши курс перед очікуваним остаточним голосуванням", - пише видання.

Комітет з питань регламенту Палати представників вирішив вилучити фінансування Ініціативи сприяння безпеці України, призначеної для навчання українських солдатів і закупівлі зброї, із законопроєкту про асигнування на національну оборону.

$300 млн фінансування для України розглядатимуть окремим законопроєктом. Голова регламентного комітету Палати Том Коул пояснив це необхідністю розблокувати ухвалення оборонного бюджету.

Республіканці пішли на це всупереч тому, що лідер їхньої фракції в Палаті представників і спікер палати Кевін Маккарті минулого тижня пообіцяв не вилучати кошти для України з проєкту оборонного бюджету.

Раніше ми писали, що США заморозили російські активи на $8 млрд. Основна частина цих коштів перебуває в ЄС і Японії.

 

СШАдопомогаУкраїнареспубліканці

Останні матеріали

Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Політика
Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 12:51
Ера Маска минеться. Як і його міжнародний вплив – Wall Street Journal
Політика
Ера Маска минеться. Як і його міжнародний вплив – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 09:20
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Політика
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 16:31
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Cуспільство
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 12:14
Політика
"Адмірал Шрьодінгера" та програш росії на Чорному морі. Україна за підтримки Заходу надіслала путіну чіткий меседж – експерти в ЗМІ
28 вересня 2023, 10:00
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати
Політика
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати "повільний контрнаступ" – майор Роберт Г. Роуз
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 19:00
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Політика
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 13:30
Механізми політичних змін у росії? Історія каже, що таких немає – CEPA
Політика
Механізми політичних змін у росії? Історія каже, що таких немає – CEPA
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 09:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється