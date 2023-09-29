Республіканці в США вилучили $300 млн для України

Республіканці в Палаті представників США вилучили $300 млн допомоги Україні із законопроєкту про оборонні витрати і проголосувати за них окремо, попри обіцянки спікера Кевіна Маккарті цього не робити.

Про це пише The Hill.

"Республіканці Палати представників у середу ввечері запропонували виключити $300 млн допомоги Україні зі свого законопроєкту про витрати на оборону і призначили окреме голосування за фонди, змінивши курс перед очікуваним остаточним голосуванням", - пише видання.

Комітет з питань регламенту Палати представників вирішив вилучити фінансування Ініціативи сприяння безпеці України, призначеної для навчання українських солдатів і закупівлі зброї, із законопроєкту про асигнування на національну оборону.

$300 млн фінансування для України розглядатимуть окремим законопроєктом. Голова регламентного комітету Палати Том Коул пояснив це необхідністю розблокувати ухвалення оборонного бюджету.

Республіканці пішли на це всупереч тому, що лідер їхньої фракції в Палаті представників і спікер палати Кевін Маккарті минулого тижня пообіцяв не вилучати кошти для України з проєкту оборонного бюджету.

Раніше ми писали, що США заморозили російські активи на $8 млрд. Основна частина цих коштів перебуває в ЄС і Японії.