США заморозили російські активи на $8 млрд. Основна частина цих коштів перебуває в ЄС і Японії

Наразі західні країни заморозили російські суверенні активи на загальну суму $300 мільярдів.

Сполучені Штати заморозили російські суверенні активи на суму $8 мільярдів. Більша частина цих коштів наразі перебувають в ЄС і Японії.

Про це заявила спеціальний представник президента США Джо Байдена з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, пише Financial Times.

За її словами, команда юристів проводить "надзвичайну роботу, щоб зрозуміти, що можна" зробити з активами.

"По суті, якби я мав сказати не з юридичної точки зору, а з точки зору етики й моралі, враховуючи руйнування, яке росіяни завдали Україні, ви знаєте, вони повинні робити внесок у відновлення України. Як це зробити з юридичної точки зору — це те, над чим ще працюють", — сказала Прітцкер.

Financial Times також повідомляє, що наразі західні країни заморозили російські суверенні активи на загальну суму $300 мільярдів.

Україна разом із міжнародними партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, зокрема державні, у країнах-союзниках. Ці кошти мають бути спрямовані на відновлення України. Йдеться майже про 500 млн доларів.

Серед іншого, Bloomberg повідомляє, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського Центробанку.