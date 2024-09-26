Республіканці вимагають від адміністрації Байдена розсекретити звіт по Україні

Свою вимогу вони висунули за день до того, як президент України Володимир Зеленський повинен відвідати Капітолій для зустрічі з законодавцями.

Лідери Республіканської партії США у комітетах з питань національної безпеки в Палаті представників Конгресу в середу зажадали від адміністрації президента Джо Байдена оприлюднити частину доповіді про стратегію щодо війни в Україні.

Про це повідомило агентство Reuters.

Свою вимогу вони висунули за день до того, як президент України Володимир Зеленський повинен відвідати Капітолій для зустрічі з законодавцями.

За два з половиною роки, що минули з моменту повномасштабного вторгнення росії, Конгрес затвердив майже 175 мільярдів доларів допомоги та військової підтримки для України та країн-союзників, і багато законодавців очікують, що Вашингтону доведеться затвердити ще більше грошей на допомогу уряду в Києві протягом наступних кількох місяців.

Агентство Reuters повідомило 9 вересня, що адміністрація Байдена надіслала звіт до Конгресу через кілька місяців після червневого дедлайну, передбаченого багатомільярдним законопроєктом про витрати, ухваленим у квітні.

Цей законопроєкт вимагав від адміністрації Байдена представити детальну стратегію щодо України до початку червня.

Цей звіт був засекречений, і відтоді законодавці наполягають на тому, щоб його версія була доступна для громадськості, особливо з огляду на можливе голосування на початку наступного року щодо надання більшого фінансування.

"Враховуючи життєво важливі інтереси США, які стоять на кону в перемозі України над путінськими військами, весь Конгрес і американський народ заслуговують на те, щоб розуміти, як витрачаються їхні важко зароблені податки", – йдеться у спільній заяві голів комітетів Палати представників у закордонних справах, у справах збройних сил, розвідки, асигнувань та інших комітетів Конгресу.

Нагадаємо, після візиту українського президента Володимира Зеленського на завод Scranton Army Ammunition Plant в Пенсильванії дев’ять конгресменів-республіканців вимагають провести розслідування. Як сказано у листі республіканців, вони стурбовані тим, що Зеленський летів на військовому літаку C-17 й отримав захист від Секретної служби США під час свого візиту у Пенсильванію. Вони також вимагають інформації щодо того, скільки коштів платників податків США витратили на ці події.