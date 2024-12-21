Республіканці виступили проти Трампа: тривожний сигнал для новообраного президента

Трамп зіштовхнувся з межами своєї влади.

Новообраний президент США республіканець Дональд Трамп отримав тривожний сигнал: його контроль над Республіканською партією не абсолютний.

Про це пише Politico.

За останні 48 годин 38 республіканців у Палаті представників відхилили тимчасовий законопроєкт про витрати, який Трамп публічно підтримав після того, як новообраний президент та його союзник-мільярдер Ілон Маск зірвали голосування за початковий пакет, погоджений спікером Палати Майком Джонсоном із демократами. “Непокора” республіканців проявилася навіть тоді, коли Трамп і його союзники “погрожували” тим членам партії, які пішли проти вимог новообраного президента.

Зрештою Палата представників ухвалила іншу версію законопроєкту про фінансування уряду — ту, яка не включала вимогу Трампа щодо стелі держборгу, таким чином уникнувши шатдауну напередодні новорічно-різдвяних свят. Водночас майже три десятки республіканців проголосували і проти фінального варіанту законопроєкту.

Це свіжий приклад того, як Трамп зіштовхнувся з межами своєї влади, особливо над власною партією. Республіканці в Сенаті вже завдали йому серйозного удару, коли кілька сенаторів дали зрозуміти, що не підтримають на той час кандидата, запропонованого Трампом на посаду генерального прокурора Метта Гетца (Гетц зрештою зняв свою кандидатуру). І це було після того, як вони обрали Джона Туна замість Ріка Скотта на посаду лідера Республіканської партії в Сенаті — всупереч бажанню союзників Трампа.

Разом узяті, такі ранні прояви непокори з боку рядових республіканців Капітолію свідчать про те, що партія далека від повної згоди з новообраним президентом.

“Протягом тривалого часу завжди лунали заклики: хто в Республіканській партії коли-небудь виступить проти Трампа?. І тепер ми, безумовно, маємо це. Але, можливо, не в ідеальному вигляді”, - сказав стратег Республіканської партії, призначений на посаду при першій адміністрації Трампа, Метью Бартлетт.

На думку Бартлетта, те, як реагує Трамп, як він поводиться з тими, хто не готовий укладати угоди — це насправді лише "підготовка поля бою і промацування ґрунту на наступні чотири роки".

Намагання Трампа змусити республіканців підтримати його вимоги наштовхнулося на давній опір партії щодо скасування стелі держборгу — політично чутливе питання.

"Республіканці проводили кампанію за скорочення витрат і зменшення державного боргу в 35 трильйонів доларів. Ви не можете досягти цього, призупинивши ліміт боргу", - написала в четвер, 19 грудня, в соцмережі X республіканська конгресвумен Кет Каммак.

Ще один республіканець, який виступив проти законопроєкту в четвер, Грег Лопес заявив, що він не може підтримати резолюцію, яка не враховує зростання боргу країни та “знімає стелю боргу, створюючи відкриту чекову книжку для Конгресу, щоб витрачати більше грошей, яких у нього вже немає”.

Такий опір — це ранній індикатор того, в яких сферах республіканці можуть розійтися у поглядах з Трампом, а також попередження про те, що, хоча новообраний президент має широкий вплив на спікера Джонсона, цей вплив може не поширюватися на всіх членів партії при кожному голосуванні. А з такою незначною більшістю в Палаті представників непокора лише кількох республіканців може мати значний вплив.

Джонсон, виступаючи перед журналістами після голосування в Палаті, дав зрозуміти, що Трамп підтримав фінальний варіант законопроєкту про фінансування уряду. За словами спікера, він був у "постійному контакті" з Трампом, і новообраний президент "точно знав", що робить партія і чому.

Втім, як каже джерело видання, Трамп підштовхував Джонсона до вирішення питання стелі держборгу понад місяць. І через кілька годин після того, як підтриманий Трампом законопроєкт провалився, новообраний президент почав виступати за те, щоб призупинити дію стелі держборгу не ще довший період.

Ситуація навколо законопроєкту про фінансування уряду викликала в деяких республіканців занепокоєння, що, як і під час свого першого терміну, Трамп може не встигнути зробити стільки, скільки запланував, адже зосереджуватиметься не на тих речах.