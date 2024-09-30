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Республіканці закладають правову основу для оскарження результатів виборів – Reuters

30 вересня 2024, 10:19
Республіканці закладають правову основу для оскарження результатів виборів – Reuters
Фото: AFP
В той же час демократи просять суди забезпечити доступність для голосування.

Партія республіканців працює над правовим оскарженням результатів президентських виборів у США. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

Таку думку висловили члени команди кандидата в президенти від демократів Камали Гарріс.

Представники республіканців зазвичай подають клопотання до суду для різних обмежень на допуск до голосування, що потрібно для запобігання фальсифікаціям. 

В той же час демократи просять суди забезпечити доступність для голосування.

В штаті Арізона, адвокаційна група, заснована радником Дональда Трампа Стівеном Міллером, просуває сміливу юридичну теорію: судді можуть скасовувати результати виборів через "збої або порушення" з боку місцевих чиновників.

У позові консервативної правозахисної групи America First Legal Foundation йдеться про те, що суд у таких випадках повинен мати можливість скасувати результати виборів та призначити нові тури голосування у двох округах Арізони. Йдеться про округи, де кандидат від Демократичної партії, віце-президент Камала Гарріс, випереджає Трампа в опитуваннях з мінімальним відривом.

Ще у штаті Мічиган республіканці подали до суду, щоб перешкодити державним установам розширити доступ до реєстрації виборців, обмежити використання мобільних місць для голосування, таких як фургони, і запровадити жорсткіші правила перевірки бюлетенів, що надсилаються поштою.

У Неваді республіканці Трампа намагаються очистити списки виборців від людей, які нібито не мають права голосу, а також від громадян іноземних держав, хоча термін для систематичної перевірки списків виборців перед виборами вже минув.

У Пенсильванії республіканці намагаються запровадити суворі правила голосування поштою та обмежити можливість виборців виправляти помилки у своїх бюлетенях. 13 вересня республіканці здобули перемогу, коли вищий суд штату постановив, що бюлетені, надіслані поштою з неправильними датами, не будуть зараховані.

Національний комітет Республіканської партії заявив, що бере участь у понад 120 судових процесах в 26 штатах. На думку експертів, ця стратегія націлена на підрив віри у систему.

У заяві кампанії Гарріс йдеться про те, що республіканці "планують посіяти недовіру до наших виборів і підірвати нашу демократію, щоб потім, коли вони програють, можна було кричати, що все нечесно".

 
Вибори в СШАдемократична партіяРеспубліканська партія

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