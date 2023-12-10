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ПОЛІТИКА

Республіканці зустрінуться з союзниками Орбана щодо припинення допомоги Україні – The Guardian

10 грудня 2023, 19:28
Республіканці зустрінуться з союзниками Орбана щодо припинення допомоги Україні – The Guardian
Фото: apnews.com
У перший день саміту заплановано панельні виступи, присвячені війні в Україні, а також таким темам, як трансатлантичні культурні війни.

Союзники прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проведуть закриту зустріч із республіканцями у Вашингтоні, щоб домогтися припинення військової підтримки України з боку США.

Про це повідомляє The Guardian.

Заступник держсекретаря в офісі політичного директора прем'єр-міністра Мартон Угрошді та провідний про-орбанівський академік Аттіла Демко, а також співробітники угорського посольства у Вашингтоні в понеділок, 11 грудня, розпочнуть дводенний захід, організований консервативним аналітичним центром Heritage Foundation.

У перший день саміту заплановано панельні виступи, присвячені війні в Україні, а також таким темам, як трансатлантичні культурні війни.

За словами джерела з числа республіканців, декого з учасників, включно з членами Конгресу від республіканців, було запрошено взяти участь у закритих переговорах наступного дня.

Зустріч відбудеться на тлі напружених дебатів у Вашингтоні з приводу майбутнього України. Минулого тижня Білий дім попередив, що без дій Конгресу гроші на закупівлю зброї та обладнання для Києва закінчаться до кінця року. У середу республіканці в Сенаті заблокували законопроект про надзвичайні витрати для фінансування війни в Україні.

Дипломатичне джерело, близьке до угорського посольства, сказало: "Орбан упевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі. Тому він намагається заблокувати допомогу і з боку ЄС".

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан посідає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви щодо дискредитації України.

Угорщина з початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського Союзу проти росії. Крім того, Будапешт продовжує торгувати з рф, а представники угорської влади відвідують Москву.

Раніше повідомлялось, що влада Угорщини використовує найпрестижніший у країні та найбільший в Європі приватний вищий навчальний заклад, - коледж Мат'яша Корвіна, - для "виховання" майбутніх виборців, викладаючи його студентам проросійські нормативи.

Угорщинадопомога УкраїніОрбан

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