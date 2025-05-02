Ресурсна угода США та України викликає паніку в кремлі — WP

Як зазначає WP, до цього моменту росія, здавалося, мала перевагу в переговорах про мир - особливо після гострої сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті.

У москві стурбовані, що після підписання ресурсної угоди з Києвом нова адміністрація США займе більш проукраїнську позицію, ніж раніше.

Про це пише The Washington Post (WP).

Видання зазначає, що в перші місяці політика Дональда Трампа виглядала скоріше, як відстоювання російських інтересів. Однак останнім часом тональність заяв Вашингтона помітно змінилася, а ресурсна угода України та США викликала в москві особливе занепокоєння.

І поки російські депутати на публіку почали активно критикувати угоду, називаючи її "ще одним кроком до колонізації України", у кулуарах російської влади наростає тривога: потепління стосунків США та України може закрити вікно можливостей для укладення вигідного Кремлю мирного договору.

"Ця угода погіршує становище росії. Усунуто одну з ключових причин напруженості між Трампом і Зеленським", - заявив близький до кремля політолог Сергій Марков.

Хоча підписаний у середу документ є рамковим і не передбачає конкретних гарантій безпеки для України, він, за словами Маркова, символічно означає, що "США беруть на себе певні зобов'язання щодо захисту України, оскільки стають її фактичним власником".

Як зазначає WP, до цього моменту росія, здавалося, мала перевагу в переговорах про мир - особливо після гострої сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті. Тепер же російська еліта стурбована перспективою затягування війни в умовах поглиблення економічних проблем росії.

За словами неназваного російського чиновника, зараз тиск на Путіна зріс: від нього очікують, що він почне хоча б робити вигляд, що йде на поступки.

"Він розуміє, що йому потрібно бути більш схильним до співпраці. В іншому разі законопроєкт, запропонований Гремом, стане серйозним ударом", - сказав чиновник, маючи на увазі американський законопроєкт про введення 500-відсоткового мита на імпорт у США товарів із країн, які купують російську нафту.

За словами чиновника, в російській еліті точиться суперечка між тими, хто вважає проблеми в економіці приводом для поступок США, і тими, хто вважає, що потрібно продовжувати війну, поки у росії є військова перевага і поки Європа не може замінити Україні допомогу США.

Сергій Марков вважає, що зближення США й України, зокрема ресурсна угода, підвищують імовірність того, що росія продовжить бойові дії, щоб на полі бою домогтися вигідніших умов миру.

"Якщо росія доб'ється військових успіхів навесні, влітку і восени, Захід буде готовий до поступок, і ймовірність мирної угоди зросте. росія не може погодитися на перемир'я, яке дасть Україні час переозброїтися і провести нову мобілізацію", - сказав він.

російський експерт, близький до дипломатичних кіл, зазначив, що небажання кремля домовлятися про мир просто зараз може змусити нову владу США повною мірою відновити військову допомогу Україні, як за Байдена.

"Якщо Трамп відчує, що його обманюють і тягнуть час, не пропонуючи вигідної угоди, він цілком може посилити [військову] допомогу Україні", - заявив він.