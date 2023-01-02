Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ

Третина світової економіки у 2023 році постраждає від рецесії

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва в інтерв'ю CBS, передає Financial Times.

За її словами, економіки США, ЄС і Китаю сповільнюються одночасно. При цьому рецесія охопить половину Європейського Союзу.

У жовтні МВФ знизив свій прогноз зростання світової економіки на 2023 рік, посилаючись на продовження війни в Україні, а також на інфляційний тиск і підвищення процентних ставок основними центральними банками.

Швидке поширення Covid-19 у Китаї зараз, коли уряд відмовився від жорсткої політики стримування, означає, що країна зіткнеться з новим економічним ударом у короткостроковій перспективі. Вперше за 40 років річне зростання Китаю, швидше за все, буде рівним або нижчим за світове зростання, що означає, що це може призвести до зниження світової економічної діяльності, а не до її стимулювання. "Такого ще ніколи не було", - сказала Георгієва.

Її коментарі свідчать про те, що МВФ у найближчий час може знову знизити свої економічні прогнози на 2023 рік; зазвичай він публікує оновлені прогнози під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, який відбудеться пізніше цього місяця.

За словами Георгієвої, США, ймовірно, уникнуть найгіршого періоду спаду - частково завдяки низькому рівню безробіття. Наприкінці грудня валовий внутрішній продукт США за третій квартал було переглянуто вгору до 3,2 відсотка з 2,9 відсотка в листопаді.

Однак економісти, опитані Financial Times, очікують, що безробіття в США цього року підскочить до 5,5 відсотка, а 85 відсотків опитаних економістів очікують рецесії в 2023 році.

Аналітики Capital Economics заявили, що ймовірність того, що США перебуватимуть у рецесії в найближчі шість місяців, становить 90 відсотків. "Хоча рецесія в США, ймовірно, буде помірною, єврозона зазнає більшого спаду через величезний удар по її умовам торгівлі, спричинений війною в Україні", – заявили в Capital Economics у грудні.

Головний економіст Банку Америки Майкл Гапен сказав, що ризик рецесії в США "високий", але будь-яка рецесія "не може бути глибокою та тривалою". Однак додав, що 2023 рік все ще може бути важким для економіки, оскільки Федеральна резервна система продовжує боротися з інфляцією.

Раніше повідомлялось, що через санкції росія вилучає з Фонду нацдобробуту по $4-5 мільярдів щомісячно.