Матеріали:
Теми:

Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ

02 січня 2023, 12:58
Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ
Фото: Google
Третина світової економіки у 2023 році постраждає від рецесії

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва в інтерв'ю CBS, передає Financial Times.

За її словами, економіки США, ЄС і Китаю сповільнюються одночасно. При цьому рецесія охопить половину Європейського Союзу.

У жовтні МВФ знизив свій прогноз зростання світової економіки на 2023 рік, посилаючись на продовження війни в Україні, а також на інфляційний тиск і підвищення процентних ставок основними центральними банками.

Швидке поширення Covid-19 у Китаї зараз, коли уряд відмовився від жорсткої політики стримування, означає, що країна зіткнеться з новим економічним ударом у короткостроковій перспективі. Вперше за 40 років річне зростання Китаю, швидше за все, буде рівним або нижчим за світове зростання, що означає, що це може призвести до зниження світової економічної діяльності, а не до її стимулювання. "Такого ще ніколи не було", - сказала Георгієва.

Її коментарі свідчать про те, що МВФ у найближчий час може знову знизити свої економічні прогнози на 2023 рік; зазвичай він публікує оновлені прогнози під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, який відбудеться пізніше цього місяця.

За словами Георгієвої, США, ймовірно, уникнуть найгіршого періоду спаду - частково завдяки низькому рівню безробіття. Наприкінці грудня валовий внутрішній продукт США за третій квартал було переглянуто вгору до 3,2 відсотка з 2,9 відсотка в листопаді.

Однак економісти, опитані Financial Times, очікують, що безробіття в США цього року підскочить до 5,5 відсотка, а 85 відсотків опитаних економістів очікують рецесії в 2023 році.

Аналітики Capital Economics заявили, що ймовірність того, що США перебуватимуть у рецесії в найближчі шість місяців, становить 90 відсотків. "Хоча рецесія в США, ймовірно, буде помірною, єврозона зазнає більшого спаду через величезний удар по її умовам торгівлі, спричинений війною в Україні", – заявили в Capital Economics у грудні.

Головний економіст Банку Америки Майкл Гапен сказав, що ризик рецесії в США "високий", але будь-яка рецесія "не може бути глибокою та тривалою". Однак додав, що 2023 рік все ще може бути важким для економіки, оскільки Федеральна резервна система продовжує боротися з інфляцією.

Раніше повідомлялось, що через санкції росія вилучає з Фонду нацдобробуту по $4-5 мільярдів щомісячно.

МВФрецесія

Останні матеріали

Чи розвалить злий геній Маска Twitter і про нього забудуть як про Friendster чи MySpace? - The Atlantic
Бізнес & Фінанси
Чи розвалить злий геній Маска Twitter і про нього забудуть як про Friendster чи MySpace? - The Atlantic
02 січня 2023, 14:32
Україна переможе, але коли. П'ять можливих сценаріїв війни у 2023 році від відомих військових експертів – BBC
Політика
Україна переможе, але коли. П'ять можливих сценаріїв війни у 2023 році від відомих військових експертів – BBC
Переклад iPress – 02 січня 2023, 11:51
путін переграв самого себе. як війна зруйнувала російську бізнес-модель – Deutsche Welle
Бізнес & Фінанси
путін переграв самого себе. як війна зруйнувала російську бізнес-модель – Deutsche Welle
Переклад iPress – 02 січня 2023, 10:24
росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків
Політика
росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків
Переклад iPress – 01 січня 2023, 14:49
Україна конвертує $21,9 млрд військових надлишків США у грізну силу. Але поки що Америка надає застарілу та низькотехнологічну зброю – Forbes
Політика
Україна конвертує $21,9 млрд військових надлишків США у грізну силу. Але поки що Америка надає застарілу та низькотехнологічну зброю – Forbes
Переклад iPress – 01 січня 2023, 12:54
Розгром росії – головний світовий пріоритет на 2023 рік. З кожним успіхом української армії загрози для НАТО зменшуються – Олексій Рєзніков
Політика
Розгром росії – головний світовий пріоритет на 2023 рік. З кожним успіхом української армії загрози для НАТО зменшуються – Олексій Рєзніков
Переклад iPress – 01 січня 2023, 09:29
Битва за майбутнє Європи точиться в Україні. Центр тяжіння Європи зміщується – Ендрю А. Міхта
Політика
Битва за майбутнє Європи точиться в Україні. Центр тяжіння Європи зміщується – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 31 грудня 2022, 15:23
Ракети та шахеди проти HIMARS – що ефективніше. Чергове побоїще від ваґнерівців – Том Купер
Cуспільство
Ракети та шахеди проти HIMARS – що ефективніше. Чергове побоїще від ваґнерівців – Том Купер
Переклад iPress – 31 грудня 2022, 11:21
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється