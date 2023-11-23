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ПОЛІТИКА

Reuters: Північна Корея отримала російську допомогу для запуску супутника-шпигуна

23 листопада 2023, 11:29
Reuters: Північна Корея отримала російську допомогу для запуску супутника-шпигуна
Фото: google.com
росія та Північна Корея заперечують угоди зі зброєю, але пообіцяли активізувати військову співпрацю.

КНДР отримала допомогу від росії для успішного запуску супутника-шпигуна цього тижня, свідчать дані розвідувальної агенції Південної Кореї.

Про це повідомляє Reuters.

Запуск став третьою спробою Північної Кореї після двох невдалих спроб і першої після поїздки Кім Чен Ина до росії у вересні, під час якої владіміра путіна пообіцяв допомогти Пхеньяну у створенні супутників.

За словами Ю Сан Бома, члена парламентського комітету з розвідки, після переговорів між лідерами Північна Корея надіслала дані про ракети-носія, використані у двох попередніх запусках супутників, а росія запропонувала свій аналіз даних.

"Щодо успіху третього запуску, Національна розвідувальна служба оцінила допомогу з боку росії", - сказав Ю журналістам, пославшись на публічно заявлену обіцянку путіна допомогти з ракетою-носієм Північної Кореї та обмін даними між Пхеньяном та москвою.

Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили 22 листопада, що Кім Чен Ин отримав знімки військових об'єктів США, зроблені над Гуамом, але Ю сказав, що важко перевірити, чи здатний супутник зробити такі зображення.

Військові Південної Кореї заявили, що частини ракети, врятовані після невдалого другого запуску в травні, показали, що вона не могла бути використана як розвідувальний супутник.

"У них не було можливості визначити можливості супутника, якщо тільки Північна Корея не опублікує відео, яке показує, що вона зробила ці знімки Гуама", - сказав Ю з посиланням на розвідувальне агентство.

Юн Кун Ен, інший член комітету, заявив, що запуск пройшов успішно, оскільки супутник вийшов на орбіту і що Північна Корея може запустити більше супутників і провести ядерні випробування наступного року.

росія та Північна Корея заперечують угоди зі зброєю, але пообіцяли активізувати військову співпрацю.

Північна Кореясупутникрф тероризм

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