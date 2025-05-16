Reuters: росія висунула ультиматум щодо формату переговорів у Стамбулі

В тому числі хотіли виключити участь турецького посередника.

російська делегація вимагала змін до формату зустрічі з делегацією України сьогодні у Стамбулі, заявило агентство Reuters із посиланням на джерело в українській делегації, яке звинуватило росію у "підриві мирних зусиль".

Зокрема, росія вимагала, щоб в зустрічі не приймали участі ані делегації США, що не планувалось, ані представники приймаючої сторони-посередника Туреччини.

Так, російські ЗМІ писали, що представник Туреччини після привітання залишить прямі переговори між росією та Україною. Ані з турецького, ані з українського боку підтвердження цієї інформації наразі не підтверджували.

"Ще одна ознака того, що російська сторона підриває мирні зусилля. Ми прийшли для серйозної розмови, тоді як росіяни висувають вимоги, умови. Це змушує нас сумніватися, чи путін послав їх вирішувати проблеми, чи просто гальмувати процес", – сказало джерело новинному агентству на умовах анонімності.

Співрозмовник заявив, що росіяни, імовірно, прийшли на переговори, аби загальмувати процес, а не вирішити проблеми, і вони хочуть приховати це.

Україна готова до повного та безумовного припинення вогню і готова до прямих переговорів на найвищому рівні, повідомив міністр оборони Рустем Умєров перед можливими переговорами із рф. "Сьогодні ми прибули до Стамбула, щоб знайти реальні шляхи до стійкого та справедливого миру. Мир можливий лише за умови, що росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких — повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою "всіх на всіх»", – написав він.

Нагадаємо, 16 травня в палаці Долмабахче у Стамбулі відбулися перші з 2022 року прямі переговори між Україною та росією. Перед їхнім початком відбулася тристороння зустріч між Україною, США та Туреччиною, яка тривала понад годину.