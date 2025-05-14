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ПОЛІТИКА

Reuters: Україна чекає, чи наважиться путін приїхати до Стамбула

14 травня 2025, 16:31
Reuters: Україна чекає, чи наважиться путін приїхати до Стамбула
з вільних джерел
Київ не ухвалюватиме жодних рішень щодо переговорного процесу, доки не стане зрозуміло, чи готовий путін особисто приїхати до Стамбула.

Україна очікує на офіційну відповідь росії щодо участі владіміра путіна в імовірних мирних переговорах у Туреччині, запланованих на 15 травня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на українське дипломатичне джерело.

Київ не ухвалюватиме жодних рішень щодо переговорного процесу, доки не стане зрозуміло, чи готовий путін особисто приїхати до Стамбула. "Усе залежить від того, злякається путін приїзду чи ні", — заявило джерело. москва наразі не дала чіткої відповіді.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердив, що обидві сторони демонструють зацікавленість у переговорах, хоча не можуть узгодити позиції. Формат зустрічі залишається невизначеним.

У нещодавньому інтерв’ю Spiegel президент Володимир Зеленський заявив, що сумнівається у приїзді путіна, але не відкидає такої можливості повністю. За його словами, якщо путін усе ж приїде, Зеленський готовий зустрітися з ним у Стамбулі — після поїздки до Анкари, звідки вони з президентом Туреччини Ердоганом вирушать разом.

"Я не дуже вірю, що путін особисто здатний на зустріч. Мені здається, він боїться. Але якщо він відчує серйозний удар по своїй економіці, а росіяни – по своєму рівню життя, тоді шанс на його приїзд з'являється", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що зустріч із путіним має завершитися конкретними результатами — щонайменше припиненням вогню або обміном полоненими за формулою "всіх на всіх". Якщо ж путін не з’явиться, це, на думку президента, означатиме його небажання досягти політичного врегулювання.

На тлі підготовки переговорів заяву зробив і екс-президент США Дональд Трамп, який перебуває з візитом у Саудівській Аравії. Він повідомив, що готовий приїхати до Туреччини 15 травня, якщо там буде присутній путін. Раніше Трамп заявив, що навіть його щільний графік не завадить особистій участі у зустрічі, "щоб врятувати життя".

Таким чином, імовірні переговори у Стамбулі можуть стати найбільш значущим політичним моментом з початку повномасштабного вторгнення, якщо у них візьмуть участь одразу Зеленський, путін і Трамп.

війнаВладімір Путінпереговори

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