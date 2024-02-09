Reuters: Як Німеччина могла експропріювати активи "Роснєфті"?

Експропріація ґрунтуватиметься на німецькому законі про енергетичну безпеку.

Міністерство економіки Німеччини раніше цього тижня повідомило "Роснєфть" про те, що розглядає можливість експропріації часток у німецьких активах компанії. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну німецький уряд у вересні 2022 року поставив німецький бізнес "Роснєфті", включаючи 54,17% акцій берлінського нафтопереробного заводу Schwedt, під так звану опіку. Термін дії цієї опіки закінчується в березні.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство економіки Німеччини повідомило "Роснєфть", що розглядає можливість експропріації через ризик поставити під загрозу роботу нафтопереробних заводів, якщо росія відновить контроль над компаніями. Йоахім Віланд, професор конституційного, адміністративного та публічного комерційного права Німецького університету адміністративних наук м. Шпаєр, заявив, що експропріація ґрунтуватиметься на німецькому законі про енергетичну безпеку, який був змінений після війни росії в Україні.

За словами Віланда, закон дозволяє експропріацію для забезпечення енергопостачання в Німеччині й може бути застосований відповідно до статті Конституції, оскільки це робиться в інтересах широкої громадськості. Однак Бертран Маліендер, юрист "Роснєфті" в Німеччині, сказав, що росія і Німеччина мають договір про захист інвестицій, який надає компаніям такі ж права, як і Конституція Німеччини, і рішення про експропріацію було б порушенням цього договору. "Роснєфть" вживатиме всіх заходів для захисту прав своїх акціонерів, заявила її юридична фірма в Німеччині, додавши, що експропріація назавжди підірве інвестиційну безпеку в країні.

"Президент росії владімір путін підписав укази про взяття під тимчасовий контроль активів, що належать деяким західним компаніям в росії, у відповідь на дії іноземних компаній проти російських компаній за кордоном, і попередив, що кремль може захопити більше. Серед цих компаній — фінська комунальна компанія Fortum, данська Carlsberg, французька Danone, німецькі Uniper і Wintershall Dea та інші", — пише видання Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи буде росія експропріювати німецькі активи в росії у відповідь, речник кремля Дмитро Пєсков сказав, що москва не виключає жодних кроків для захисту своїх інтересів. Станом на кінець 2022 року близько 277 німецьких компаній все ще мали бізнес у росії, свідчать дані Київської школи економіки, опубліковані цього місяця.

Раніше повідомлялось, що удари українських дронів зупинили роботу двох нафтопереробних заводів у рф.