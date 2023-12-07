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CУСПІЛЬСТВО

Рейтинг Forbes "100 найвпливовіших жінок світу" очолила Урсула фон дер Ляєн

07 грудня 2023, 14:51
Рейтинг Forbes
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
На першому місці — Урсула фон дер Ляєн, яка стала першою жінкою на посаді президента Єврокомісії та відповідає за законодавство, що стосується понад 450 мільйонів європейців.

У рейтинг "100 найвпливовіших жінок світу" від Forbes US потрапили президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, співачка Тейлор Свіфт, яка напередодні стала Людиною року за версією Time і навіть Барбі (вона на останньому місці).

На першому місці — Урсула фон дер Ляєн, яка стала першою жінкою на посаді президента Єврокомісії та відповідає за законодавство, що стосується понад 450 мільйонів європейців. Вона одна з найбільших прихильниць підтримки України.

На другому місці опинилася Крістін Лагард — президентка Європейського Центрального банку. Вона теж є першою жінкою на цій посаді. Як голова європейської монетарної політики Лагард бореться «з критичним випробуванням — забезпеченням економічного зростання в умовах високої інфляції».

Трійку лідерок замикає віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка стала першою жінкою, першою темношкірою та першою американкою південноазіатського походження на цїй посаді.

У минулому році рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу вперше очолила не Ангела Меркель. Тоді на першому місці була Маккензі Скотт — колишня дружина засновника компанії Amazon Джеффа Безоса, а також філантропка, письменниця і третя найбагатша жінка світу.

Нагадаємо, Зеленська увійшла до списку 25 найвпливовіших жінок світу за версією британської газети Financial Times.

рейтингУрсула фон дер Ляєн

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