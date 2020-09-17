Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Рейтинг партій: кого українці планують підтримати на місцевих виборах

Парламентські партії можуть втратити голоси на місцевому рівні
Результати агрегованого рейтингу партій свідчать, що найбільше голосів на місцевих виборах отримають чотири парламентські партії. Однак на виборах до обласних рад, їх підтримка менше, ніж на виборах в Раду.
Рейтинг партій: кого українці планують підтримати на місцевих виборах Фото : РБК - Україна

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає РБК - Україна.

Партію "Слуга народу" готові підтримати 16% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.

За партію "Опозиційна платформа - За життя" планують голосувати 11,9%, партію "Європейська солідарність" - 11,3%, партію "Батьківщина" - 8,2%, партію "За майбутнє" - 5,8%, Радикальну партію - 4,7%, УДАР Віталія Кличка - 3,7%, ВО "Свобода" - 3,3%, партію Шарія - 2,8%, партію "Голос" - 2,2%, партії "Пропозиція" і "Перемога Пальчевського" - по 2,1%, партію "Наш край" - 2,0%, партію "Сила і честь" - 1,5%, партію "Самопоміч" - 1,2%

Сумарний рейтинг інших партій, які беруть участь у місцевих виборах і включених в список для дослідження, - 21,2%.

Як зазначаються в дослідженні якщо у виборах у Верховну раду сумарний рейтинг п'яти основних партій, представлених сьогодні у парламенті, становить 72%, то на місцевих виборах їх агрегований показник - 50%.

У порівнянні з рейтингами політичних сил до Верховної ради помітні електоральні втрати на місцевому рівні відчувають партії "Слуга народу", (26% "парламентського" рейтингу проти 16% "місцевого"), "Опозиційна платформа - За життя" (17% проти 12%), "Європейська солідарність" (16% проти 11%), партія "Голос" (4% проти 2%), "Сила і честь" (4% проти 2%). Зате спостерігається приріст в таких партій як "За майбутнє", "УДАР" "Пропозиція".

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 12 - 15 вересня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, що якби вибори президента України відбулися на початку вересня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 29% громадян (серед тих, хто буде брати участь і визначився з вибором). Півтора місяця тому його президентський рейтинг становив трохи більше 30%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 09 2020 11:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.