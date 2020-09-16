Рейтинг Зеленського впав нижче 30% Підтримка президента поступово падає

Якби вибори президента України відбулися на початку вересня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 29% громадян (серед тих, хто буде брати участь і визначився з вибором). Півтора місяця тому його президентський рейтинг становив трохи більше 30%.

Фото : РБК - Україна

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