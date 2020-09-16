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Рейтинг Зеленського впав нижче 30%

Підтримка президента поступово падає
Якби вибори президента України відбулися на початку вересня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 29% громадян (серед тих, хто буде брати участь і визначився з вибором). Півтора місяця тому його президентський рейтинг становив трохи більше 30%.
Рейтинг Зеленського впав нижче 30% Фото : РБК - Україна

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає РБК - Україна.

Крім того, за Юрія Бойка планують голосувати 15,5% респондентів, за Петра Порошенка - 14%, за Юлію Тимошенко - 9,3%, Ігоря Смешка - 6,4%, Олега Ляшка, Сергія Притулу, і Володимира Гройсмана - по 3,6%. Рейтинг інших кандидатів - нижче 3%. Тих, хто не визначився - близько 14%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 3-6 вересня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію меморандуму та кредитної угоди між Україною та Європейським Союзом щодо отримання макрофінансової допомоги Євросоюзу на суму до EUR1,2 млрд №825-IX, який Верховна Рада ухвалила 25 серпня

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16 09 2020 17:00
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