Рейтинг Зеленського впав нижче 30%
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає РБК - Україна.
Крім того, за Юрія Бойка планують голосувати 15,5% респондентів, за Петра Порошенка - 14%, за Юлію Тимошенко - 9,3%, Ігоря Смешка - 6,4%, Олега Ляшка, Сергія Притулу, і Володимира Гройсмана - по 3,6%. Рейтинг інших кандидатів - нижче 3%. Тих, хто не визначився - близько 14%.
Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 3-6 вересня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію меморандуму та кредитної угоди між Україною та Європейським Союзом щодо отримання макрофінансової допомоги Євросоюзу на суму до EUR1,2 млрд №825-IX, який Верховна Рада ухвалила 25 серпня
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