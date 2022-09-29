Рейтинг путіна падає .

Рейтинг президента рф путіна почав поступово знижатись. За останній місяць він втратив 6%.

Про це повідомляється на сторінці дослідницької організації "Левада-Центр".

"Позитивна оцінка діяльності путіна на посаді президента знизилася на 6 підпунктів", - йдеться у звіті.

В організації заявляють, що протягом останніх трьох місяців його роботу схвалювали 83% респондентів. Проте вже у вересні рейтинг знизився до 77%. П'ята частина (21%) взагалі не схвалює його діяльність.

Також, у вересні порівняно із серпнем рівень довіри путіну зменшився на 4 підпункти. Тепер він сягає 40%.

Раніше повідомлялось, що з рф від мобілізації втекло більше людей, ніж воює на фронті.