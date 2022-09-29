НОВИНИРейтинг президента рф путіна почав поступово знижатись. За останній місяць він втратив 6%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рейтинг путіна падає
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Про це повідомляється на сторінці дослідницької організації "Левада-Центр".
"Позитивна оцінка діяльності путіна на посаді президента знизилася на 6 підпунктів", - йдеться у звіті.
В організації заявляють, що протягом останніх трьох місяців його роботу схвалювали 83% респондентів. Проте вже у вересні рейтинг знизився до 77%. П'ята частина (21%) взагалі не схвалює його діяльність.
Також, у вересні порівняно із серпнем рівень довіри путіну зменшився на 4 підпункти. Тепер він сягає 40%.
Раніше повідомлялось, що з рф від мобілізації втекло більше людей, ніж воює на фронті.
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29 09 2022 11:06 МЕДІА
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