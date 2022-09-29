НОВИНИЗа сім днів після того, як президент путін оголосив про "часткову мобілізацію", відбувся значний відтік росіян, які намагаються ухилитися від призову.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З рф від мобілізації втекло більше людей, ніж воює на фронті - британська розвідка
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter .
"Хоча точні цифри невідомі, вони, ймовірно, перевищують чисельність усіх сил вторгнення, розгорнутих росією у лютому 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Серед тих, хто намагається залишити росію, переважають більш забезпечені та освічені. У поєднанні з тими резервістами, яких мобілізують, внутрішній економічний вплив скорочення доступності робочої сили та прискорення "відпливу мозку", ймовірно, стане все більш значним, зазначають у Міноборони Британії.
Раніше компанія Maxar показала супутникові знімки величезних заторів де росіяни масово тікають до Грузії.
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29 09 2022 09:49 МЕДІА
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