З рф від мобілізації втекло більше людей, ніж воює на фронті - британська розвідка

За сім днів після того, як президент путін оголосив про "часткову мобілізацію", відбувся значний відтік росіян, які намагаються ухилитися від призову.

Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter . "Хоча точні цифри невідомі, вони, ймовірно, перевищують чисельність усіх сил вторгнення, розгорнутих росією у лютому 2022 року", - йдеться у повідомленні. Серед тих, хто намагається залишити росію, переважають більш забезпечені та освічені. У поєднанні з тими резервістами, яких мобілізують, внутрішній економічний вплив скорочення доступності робочої сили та прискорення "відпливу мозку", ймовірно, стане все більш значним, зазначають у Міноборони Британії. Раніше компанія Maxar показала супутникові знімки величезних заторів де росіяни масово тікають до Грузії.

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