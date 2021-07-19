Рейтинг WTA: Світоліна зберегла шосте місце, Калініна вперше увійшла в топ-80

Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті, далі в списку - японка Наомі Осака

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила рейтинг спортсменок станом на 19 липня.

В оновленому рейтингу, опублікованому на офіційному сайті WTA, перша "ракетка" України Еліна Світоліна зберегла шосте місце, передає "Укрінформ".

Даяна Ястремська опустилася на два рядки - 46-а, Марта Костюк поліпшила своє становище на дві позиції і повторила особистий рекорд - 65-е місце.

Вперше в топ-80 світової класифікації увійшла Ангеліна Калініна, яка піднялася відразу на 15 позицій після дебютного виходу в фінал турніру WTA у Будапешті.

На 13 позицій піднялася Катерина Козлова - 141-а, Катаріна Завацька залишилася 144-ю, Леся Цуренко опустилася на 16 рядків - 179-а.

Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті, далі в списку - японка Наомі Осака, Аріна Соболенко з Білорусі, американка Софія Кенін і Бьянка Андрееску з Канади.

Нагадаємо, що українська тенісистка Ангеліна Калініна зіграє у титульному матчі турніру WTA 250 у столиці Угорщини.