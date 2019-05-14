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Рейтинг захисту прав ЛГБТ в Європі: Україна посіла 35 місце з 49

Україна отримала 21,52%, пропустивши попереду себе Італію, в якої на 0,01% більше
У щорічному рейтингу "Райдужна Європа" щодо ситуації із захистом прав ЛГБТ на континенті Україна посіла 35 місце зі 49.
Рейтинг захисту прав ЛГБТ в Європі: Україна посіла 35 місце з 49 Фото:Reuters

Рейтинг склала правозахисна група ILGA-Europe, повідомляє "Українська правда".

Зазначається, що у рейтингу країни можуть набрати від 0% (грубі порушення прав людини та дискримінація) до 100% (повага до прав людини, повністю рівні права для меншин в суспільстві).

Україна отримала 21,52%, пропустивши попереду себе Італію, в якої на 0,01% більше.

Очолила рейтинг Мальта з результатом 90,35%, на другому місці - Бельгія (73,08%), у першій п'ятірці також Люксембург (70,40%), Фінляндія (69,27%) і Данія (67,86%).

Рейтинг замикають Росія (10,20%), Вірменія (6,4%), Туреччина (5,16%) і Азербайджан (3,33%).

Для складання рейтингу у кожній країні вивчається низка показників, зокрема рівність і відсутність дискримінації, юридичне визнання зміни статі, боротьба зі злочинами на ґрунті ненависті, свобода висловлення думок.

Додамо, що експерт Організації об'єднаних націй з питань ЛГБТ Віктор Мадрігал-Борлоз закликав політичних лідерів України до сприяння толерантності та засудження ненависті.

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14 05 2019 09:30
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