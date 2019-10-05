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В ООН закликали політичних лідерів України сприяти толерантності до ЛГБТ

"Влада повинна бути прикладом у забезпеченні поваги до прав усіх людей"
Експерт Організації об'єднаних націй з питань ЛГБТ Віктор Мадрігал-Борлоз закликав політичних лідерів України до сприяння толерантності та засудження ненависті.
В ООН закликали політичних лідерів України сприяти толерантності до ЛГБТ Фото: flickr.com

Мадрігал-Борлоз зазначив, що в Україні склалася ситуація, коли громадські погляди на права людей ЛГБТ залишаються ураженими стигмою, а представники державної влади вважають, що сексуальну орієнтацію і гендерну ідентичність не слід вивчати або обговорювати. Про це повідомляє LB.ua.

"Самі ЛГБТ-особи вважають, що приховування своєї ідентичності є запорукою виживання", - додав він.

За його словами, влада повинна бути прикладом у забезпеченні поваги до прав усіх людей шляхом підвищення рівня обізнаності, освіти, діалогу, розширення прав і можливостей.

Експерт наголосив, що хоча він не виявив ознак грубого або масового насильства стосовно окремих представників ЛГБТ-спільноти в Україні, але він висловив стурбованість тим, що праворадикальні групи вдаються до насильства і заохочують ненависть до ЛГБТ-осіб, а також тим, що чиновники сприяють поширенню стереотипів і дискримінації.

"Я також з жалем констатую роль групи церков, яка активно працювала над блокуванням законодавства, спрямованого на захист прав ЛГБТ-осіб. Для протидії дезінформації і руйнування шкідливих міфів і стереотипів державі слід негайно провести загальнонаціональну просвітницьку кампанію, яка сприятиме розумінню і толерантності замість ненависті й упередженості", - заявив Мадрігал-Борлоз.

Експерт закликав українську владу ефективно виконати заходи, передбачені Планом дій щодо реалізації Національної стратегії в сфері прав людини щодо сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Нагадаємо, що у Києві представники праворадикальних організацій напали на учасників "Європейської лесбійської конференції", використавши перцевий газ.

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10 05 2019 16:36
ТЕГИ: ООН, ЛГБТ
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