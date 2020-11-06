ПОЛІТИКА НОВИНИЯкщо б вибори президента України відбувалися на початку червня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 25,7% українців. Якщо розраховувати відсотки тих, хто визначився, то підтримка чинного президента становить 37,6%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рейтинг Зеленського впав нижче 40%
Президент втрачає кілька відсотків щомісяця
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає РБК - Україна.
За даними опитування, респонденти планують голосувати:
- 11,1% - за Петра Порошенка,
- 9% - за Юрія Бойка,
- 6% - за Юлію Тимошенко,
- 4,6% - за Ігоря Смешка,
- 3% - за Анатолія Гриценка,
- 3% - за Олега Ляшка,
- 2,1% - за Святослава Вакарчука,
- 1,4% - за Олександра Вілкула,
- за інших кандидатів - загалом 2,5%,
- 2,6% - викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
- 16,2% - не визначилися, за кого голосувати,
- 1,6% - відмовилися відповідати на запитання,
- 11,3% - сказали, що не будуть голосувати на виборах.
Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився, то результати наступні:
- 16,2% - за Петра Порошенка,
- 13,2% - за Юрія Бойка,
- 8,7% - за Юлію Тимошенко,
- 6,8% - за Ігоря Смешка,
- 4,4% - за Анатолія Гриценка,
- 4,4% - за Олега Ляшка,
- 3% - за Святослава Вакарчука,
- 2% - за Олександра Вілкула,
- за інших кандидатів - загалом 3,6%.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 24 травня по 4 червня 2020 року методом CATI серед 4000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки не перевищує 1,7%.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський хотів штучно заразитися коронавірусом і пропустити хворобу через себе, щоб таким чином морально підтримати людей на початковому етапі пандемії.
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