Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Рейтинг Зеленського впав нижче 40%

Президент втрачає кілька відсотків щомісяця
Якщо б вибори президента України відбувалися на початку червня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 25,7% українців. Якщо розраховувати відсотки тих, хто визначився, то підтримка чинного президента становить 37,6%.
Рейтинг Зеленського впав нижче 40% Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає РБК - Україна.

За даними опитування, респонденти планують голосувати:

  • 11,1% - за Петра Порошенка,
  • 9% - за Юрія Бойка,
  • 6% - за Юлію Тимошенко,
  • 4,6% - за Ігоря Смешка,
  • 3% - за Анатолія Гриценка,
  • 3% - за Олега Ляшка,
  • 2,1% - за Святослава Вакарчука,
  • 1,4% - за Олександра Вілкула,
  • за інших кандидатів - загалом 2,5%,
  • 2,6% - викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
  • 16,2% - не визначилися, за кого голосувати,
  • 1,6% - відмовилися відповідати на запитання,
  • 11,3% - сказали, що не будуть голосувати на виборах.

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився, то результати наступні:

  • 16,2% - за Петра Порошенка,
  • 13,2% - за Юрія Бойка,
  • 8,7% - за Юлію Тимошенко,
  • 6,8% - за Ігоря Смешка,
  • 4,4% - за Анатолія Гриценка,
  • 4,4% - за Олега Ляшка,
  • 3% - за Святослава Вакарчука,
  • 2% - за Олександра Вілкула,
  • за інших кандидатів - загалом 3,6%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 24 травня по 4 червня 2020 року методом CATI серед 4000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки не перевищує 1,7%.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський хотів штучно заразитися коронавірусом і пропустити хворобу через себе, щоб таким чином морально підтримати людей на початковому етапі пандемії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 06 2020 13:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.