режим путіна не отримає від Китаю бажану допомогу – ГУР
Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.
Цитує Телемарафон.
"Китай насамперед буде більше допомагати самому собі, і захищати власні національні інтереси, як в економічній, так і в безпековій сферах"-, сказав Юсов.
Він додав, що говорити сьогодні про пряму військову допомогу з боку Китаю рф, режиму Путіна, ми не можемо.
І підсумуав:
"Зрозуміло, що в України є свої національні інтереси, і ми хотіли би від низки країн бачити більш рішучу політику в контексті засудження російської агресії, підтримання міжнародного права і захисту статуту ООН, але в цілому думаю, що режим Путіна не отримає тієї допомоги, на яку сподівався".Сьогодні стало відомо, що Окупанти вийшли з Нової Каховки.