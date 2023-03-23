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режим путіна не отримає від Китаю бажану допомогу – ГУР

23 березня 2023, 20:32
режим путіна не отримає від Китаю бажану допомогу – ГУР
В Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що Китай буде дбати лише про власні інтереси і не надаватиме росії військову допомогу.

Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону. 

Цитує Телемарафон

"Китай насамперед буде більше допомагати самому собі, і захищати власні національні інтереси, як в економічній, так і в безпековій сферах"-, сказав Юсов. 

Він додав, що говорити сьогодні про пряму військову допомогу з боку Китаю рф, режиму Путіна, ми не можемо.

І підсумуав: 

"Зрозуміло, що в України є свої національні інтереси, і ми хотіли би від низки країн бачити більш рішучу політику в контексті засудження російської агресії, підтримання міжнародного права і захисту статуту ООН, але в цілому думаю, що режим Путіна не отримає тієї допомоги, на яку сподівався".

Сьогодні стало відомо, що Окупанти вийшли з Нової Каховки.
РосіяКитайГУР

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