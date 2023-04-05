Режим путіна впаде, – Зеленський

Володимир Зеленський виступив перед перед польськими політиками і представниками громадськості України і Польщі.

Свою промову президент України розпочав словами "Слава Україні!" та зверненням польською мовою.

"Немає незалежної Польщі без незалежної України, рф не переможе, коли українець і поляк стоять пліч о пліч. Коли ми вільні – це гарантія, що свобода вистоїть в Молдові, не полишить Грузію і обов'язково прийде в білорусь", - зазначив він.

Президент Польщі, в свою чергу, наголосив на тому, що Україна й досі потребує підтримки та поставок сучасного озброєння.

Зеленський заявив, що сподівається, що Польща стане лідером у авіаційній коаліції, подібно до того, так само як і в танковій, а також подякував полякам за послідовну допомогу.

Він також подякував Жешуву - "першому місту-рятівнику", Катовіце, Вроцлаву та іншим польським містам за допомогу біженцям.