Резніков: Модель ленд-лізу для України ще формується

Але вже прийнято принципове рішення про те, що ленд-лізу бути, а також визначено об'єм грошей по цій програмі

Наразі остаточного розуміння, як буде виглядати ленд-ліз для України, ще немає. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю РБК-Україна.

"Я вас напевно розчарую, тому що остаточне розуміння, як буде виглядати ленд-ліз, ще народиться. Тому що наші партнери ще остаточно не завершили формувати модель", - сказав Резніков.

За його словами, вже прийнято принципове рішення про те, що ленд-лізу бути, а також визначено об'єм грошей по цій програмі. Також прийняте рішення, що на ці гроші Україна зможе придбати те, що їй знадобиться для перемоги у війні. Однак нюанси і деталі щодо ленд-лізу досі обговорюються.

"Тому що, як сказав би класик, ленд-ліз ленд-лізу "рознь", були різні моделі. В одному випадку це звичайний кредит, як під час Другої світової війни для СРСР та Великобританії. І там були цікаві умови. Я не думаю, що це буде така модель, вона буде якась інша, але зараз розкривати деталі я не готовий. Щоб я зараз не сказав, воно може у фінальній версії бути трошки іншим", - додав глава Міноборони.

За його словами, швидше за все, "дизайнерами" остаточної моделі будуть не міністри оборони, а міністри фінансів, оскільки це "все ж грошові стосунки". При цьому Резніков додав, що його завдання - проконсультувавшись з Генштабом, озвучувати потреби військових.

Глава Міноборони також повідомив, що поки механізм ленд-лізу не запрацював, Україна отримує допомогу за чотирма програмами США.

"Так, на сьогодні в США є чотири програми і вони всі працюють. Тобто все одно політичне рішення в головах керівників Сполучених Штатів – президента, Пентагона, Білого дому – вони з Україною до кінця, до завершення війни, де Україна буде переможцем. Тому вони гроші продовжують виділяти, отримують дозволи в Конгресі, Сенаті і потім фінансують ті чи інші програми", - сказав Резніков.

Однак, за його словами, існує нюанс.

"Поки що, приймаючи рішення, що включити в той чи інший пакет, вони з нами проводять консультації, але все одно остаточний вибір, що саме надати саме в цьому пакеті, за американськими друзями в даному випадку", - пояснив він.

Нагадаємо, 9 травня 2022 року президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України, який має спростити передачу нашій країні важливого озброєння. Раніше механізм ленд-лізу застосовувався лише під час Другої світової війни, коли США поставками передових озброєнь допомогли союзникам перемогти нацистську Німеччину.