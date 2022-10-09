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Резніков: Модель ленд-лізу для України ще формується

Ольга
Матарикіна
Але вже прийнято принципове рішення про те, що ленд-лізу бути, а також визначено об'єм грошей по цій програмі
Резніков: Модель ленд-лізу для України ще формується Олексій Резніков. Фото: jurliga.ligazakon.ua
Наразі остаточного розуміння, як буде виглядати ленд-ліз для України, ще немає. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю РБК-Україна.
 
"Я вас напевно розчарую, тому що остаточне розуміння, як буде виглядати ленд-ліз, ще народиться. Тому що наші партнери ще остаточно не завершили формувати модель", - сказав Резніков.
 
За його словами, вже прийнято принципове рішення про те, що ленд-лізу бути, а також визначено об'єм грошей по цій програмі. Також прийняте рішення, що на ці гроші Україна зможе придбати те, що їй знадобиться для перемоги у війні. Однак нюанси і деталі щодо ленд-лізу досі обговорюються.
 
"Тому що, як сказав би класик, ленд-ліз ленд-лізу "рознь", були різні моделі. В одному випадку це звичайний кредит, як під час Другої світової війни для СРСР та Великобританії. І там були цікаві умови. Я не думаю, що це буде така модель, вона буде якась інша, але зараз розкривати деталі я не готовий. Щоб я зараз не сказав, воно може у фінальній версії бути трошки іншим", - додав глава Міноборони.
 
За його словами, швидше за все, "дизайнерами" остаточної моделі будуть не міністри оборони, а міністри фінансів, оскільки це "все ж грошові стосунки". При цьому Резніков додав, що його завдання - проконсультувавшись з Генштабом, озвучувати потреби військових.
 
Глава Міноборони також повідомив, що поки механізм ленд-лізу не запрацював, Україна отримує допомогу за чотирма програмами США.
 
"Так, на сьогодні в США є чотири програми і вони всі працюють. Тобто все одно політичне рішення в головах керівників Сполучених Штатів – президента, Пентагона, Білого дому – вони з Україною до кінця, до завершення війни, де Україна буде переможцем. Тому вони гроші продовжують виділяти, отримують дозволи в Конгресі, Сенаті і потім фінансують ті чи інші програми", - сказав  Резніков.
 
Однак, за його словами, існує нюанс.
 
"Поки що, приймаючи рішення, що включити в той чи інший пакет, вони з нами проводять консультації, але все одно остаточний вибір, що саме надати саме в цьому пакеті, за американськими друзями в даному випадку", - пояснив він.
 
Нагадаємо, 9 травня 2022 року президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України, який має спростити передачу нашій країні важливого озброєння. Раніше механізм ленд-лізу застосовувався лише під час Другої світової війни, коли США поставками передових озброєнь допомогли союзникам перемогти нацистську Німеччину.
 
Раніше, у Білому домі заявили, що зараз зосереджені на наданні Україні безплатної безпекової допомоги. Лише після використання 40 млрд доларів, які виділив Конгрес, Сполучені Штати перейдуть на програму ленд-лізу.
 
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10 09 2022 14:32
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