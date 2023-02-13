Резніков назвав головні теми засідання "Рамштайн-9"
Міністр оборони Олексій Резніков вирушив на 9 зустріч контактної групи з питань оборони України формату "Рамштайн".
Про це повідомив Резніков у Facebook
"Маю честь дев’ятий раз очолювати об’єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі дні. Темп надзвичайно високий", - йдеться у повідомленні.
За словами міністра, головними питаннями порядку денного будуть наступні:
- захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи,
- розбудова "танкової коаліції",
- формування запасу міцності по боєприпасам,
- тренінгові програми для наших воїнів,
- стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену".
Очільник оборонного відомства також повідомив, що напередодні мав низку розмов з партнерами. "Їхня залученість та підтримка дають оптимізм", - сказав міністр.
Раніше повідомлялось, що Зеленський затвердив санкції проти 200 фізосіб, пов'язаних з рф.