Резніков назвав головні теми засідання "Рамштайн-9"

Засідання контактної групи з оборони України відбудеться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 14 лютого.

Міністр оборони Олексій Резніков вирушив на 9 зустріч контактної групи з питань оборони України формату "Рамштайн".

Про це повідомив Резніков у Facebook

"Маю честь дев’ятий раз очолювати об’єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі дні. Темп надзвичайно високий", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра, головними питаннями порядку денного будуть наступні:

- захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи,

- розбудова "танкової коаліції",

- формування запасу міцності по боєприпасам,

- тренінгові програми для наших воїнів,

- стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену".

Очільник оборонного відомства також повідомив, що напередодні мав низку розмов з партнерами. "Їхня залученість та підтримка дають оптимізм", - сказав міністр.

Раніше повідомлялось, що Зеленський затвердив санкції проти 200 фізосіб, пов'язаних з рф.