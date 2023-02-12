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ПОЛІТИКА

Зеленський затвердив санкції проти 200 фізосіб, пов'язаних з рф

12 лютого 2023, 16:08
Зеленський затвердив санкції проти 200 фізосіб, пов'язаних з рф
Володимир Зеленський
Санкції діятимуть пів століття

Президент Володимир Зеленський 12 лютого підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження персональних санкцій проти 199 громадян росії.

Про це повідомляє указ Зеленського

Відповідний указ Зеленський підписав 12 лютого. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Олексія Данілова. Окрім того, РНБО, СБУ та Кабміну доручили моніторити ефективність персональних санкцій, а МЗС - поінформувати компетентні органи ЄС та США.

Таким чином, президент запровадив санкції проти 199 громадян рф та одного українця - колаборанта і зрадника Юрія Чернічука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Окрім того, до санкційного списку потрапили керівник апарату колегії Військово-промислової комісії рф Ігор Боровков, помічник президента росії із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков, генеральний директор ВАТ "Концерн Росенергоатом" та заступник директора ВАТ "Атоменергопром" Сергій Обозов.

Проти осіб, які потрапили до списку, вводиться повний пакет персональних санкцій терміном на 50 років.

Указ набуває чинності вже сьогодні.

Нагадаємо, Україна наклала санкції проти атомної галузі росії.

ЗЕЛЕНСКИЙсанкціі проти росії

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