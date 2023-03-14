Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Резніков повідомив про створення "корабельної коаліції" на підтримку України

14 березня 2023, 18:48
Резніков повідомив про створення
Олексій Резніков
В світі набирає популярності тренд на створення коаліцій в інтересах України. Цього разу партнери України допомогли зі створенням корабельної коаліції.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про створення на підтримку України "корабельної коаліції", до якої вже входять три країни - Велика Британія, Нідерланди та Бельгія.

Про це міністр повідомив на брифінгу в Медіацентрі "Україна-Одеса" у вівторок.

"Тепер вже є тренд на створення певних коаліцій в інтересах України. Була танкова ініціатива, яка стала танковою коаліцією, перед тим була артилерійська ініціатива, яка стала артилерійською коаліцією", - сказав міністр оборони.

За його словами, завдяки сьогоднішньому оголошенню міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, про те, що нам передадуть мінні тральщики, можна сказати, що наразі утворюється корабельна коаліція.

"Британія вже передала нам два таких мінних тральщиків, на них вже є два українських екіпажі та піднято український прапор, тобто сьогодні в українському флоті є два мінних тральщики від Британії", - повідомив Резніков.

Він також заявив, що до британських тральщиків приєднаються екіпажі на кораблях від Нідерландів та Бельгії.

"Вже щонайменше 3 країни є в складі цієї коаліції. Морська держава Україна буде розвивати свій флот. Плюс ми будуємо український флот в Туреччині. Тепер можемо сміливо говорити, що утворена корабельна коаліції", - наголосив міністр.

війнапідтримкаРєзніков

Останні матеріали

Рон ДеСантіс змагається з Трампом, хто менше допомагатиме Україні. Інші республіканські лідери шоковані – New York Times
Рон ДеСантіс змагається з Трампом, хто менше допомагатиме Україні. Інші республіканські лідери шоковані – New York Times
Переклад iPress – 14 березня 2023, 16:49
Фахівці прогнозують, що у 2026 році 60% населення планети користуватиметься цифровими гаманцями
Технології
Фахівці прогнозують, що у 2026 році 60% населення планети користуватиметься цифровими гаманцями
14 березня 2023, 15:00
Спікер Маккарті не приїде до Києва. Але Україна вже є чинником внутрішньої політики США
Політика
Спікер Маккарті не приїде до Києва. Але Україна вже є чинником внутрішньої політики США
Дмитро Редько – 14 березня 2023, 14:51
Америка програє інформаційну війну. Три кроки до її перемоги над росію
Політика
Америка програє інформаційну війну. Три кроки до її перемоги над росію
Переклад iPress – 14 березня 2023, 12:14
Іранізація росії. Проблема режиму на роки? – Едвард Лукас
Політика
Іранізація росії. Проблема режиму на роки? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 березня 2023, 09:20
росіяни не здатні чомусь навчитися. Про це свідчать їхні ракетні істерики – Філліпс О’Брайен
Політика
росіяни не здатні чомусь навчитися. Про це свідчать їхні ракетні істерики – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 13 березня 2023, 16:20
путінських телевізійних пропагандистів огортає морок і сум. кремль готує суспільство до поразки? – Джулія Девіс
Політика
путінських телевізійних пропагандистів огортає морок і сум. кремль готує суспільство до поразки? – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 березня 2023, 13:16
Розпад росії лякає Захід. У тому числі через його нерозуміння монструозності недоімперії
Політика
Розпад росії лякає Захід. У тому числі через його нерозуміння монструозності недоімперії
Переклад iPress – 13 березня 2023, 09:41
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється