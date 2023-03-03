Резніков повідомив, скільки типів західних винищувачів може отримати Україна

Очільник Міноборони впевнений, що союзники все ж таки нададуть Україні літаки

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив упевненість, що західні країни зрештою ухвалять рішення про надання Києву винищувачів, як це сталось у випадку "танкової коаліції".

Про це Резніков заявив в інтерв’ю виданню Bild.

"Я думаю, що це (надання Україні винищувачів) знову буде свого роду коаліція, у нас буде один основний тип та інші. У танковій коаліції головною "твариною в зоопарку" є Leopard із Німеччини, але у нас також є Challenger, Abrams, легкі танки з Франції. Але основним бойовим танком є Leopard", – пояснив міністр.

"Я впевнений, що у нас будуть два-три типи винищувачів, буде одна головна "пташка". І все буде залежати від того, який із них буде найкращим для України. Для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування", – додав він.

Коментуючи відмову Німеччини обговорювати надання Україні винищувачів, Резніков висловив упевненість, що це зміниться, як було і щодо танків.

"Я пам'ятаю, що Німеччина не хотіла надсилати танки. Тепер у моїй країні є Leopard, я особисто випробовував Leopard з Німеччини", – зазначив очільник Міноборони.

Раніше повідомлялось, що Франція може передати Україні винищувачі Mirage 2000.