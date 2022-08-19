НОВИНИСупутник ICEYE, який був придбаний на зібрані українцями гроші, допоможе українським військовим отримуватимемо відомості, які раніше були недоступніПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Резніков пояснив для чого потрібен "народний супутник"
Призначений міністром оборони України Олексій Резніков Фото: Резніков Олексій / Facebook
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що завдяки "народному супутнику" українська армія почне оперативно отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше.
"Завдяки українцям, які зібрали кошти на "байрактари", вдалося зробити наступне», - написав міністр у Facebook.
По-перше, вдалося придбати один супутник, який використовує технологію SAR. Цей супутник, що бачить вночі та через хмари тощо, працюватиме в інтересах сил оборони України в режимі 24/7. "Придбати" - це не перебільшення. Він здобуватиме інформацію для потреб оборони України стільки, скільки фізично існуватиме і виконуватиме свої функції.
По-друге, одночасно було придбано доступ до цілого сузір’я супутників, наші військові зможуть користуватися базою даних їхніх фото протягом року.
По-третє, розшифровка знімків буде організована в такий спосіб, щоб дані надходили максимально оперативно.
Тобто наша армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. При чому робитиме це швидко, тоді, коли потрібно, і звідти, звідки потрібно".
Як раніше повідомляв iPress.ua, заощаджені на покупці Bayraktar кошти волонтери витратили на супутник для ЗСУ, який вже перебуває на орбіті у необхідному регіоні.
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