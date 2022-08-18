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Заощаджені на покупці Bayraktar кошти волонтери витратили на супутник для ЗСУ

Заощаджені в рамках акції «Народний Байрактар» кошти витратили на покупку повного доступу Збройних сил України до космічного супутника, який вже перебуває на орбіті у необхідному регіоні.
Заощаджені на покупці Bayraktar кошти волонтери витратили на супутник для ЗСУ Фото: Укрінформ

Про це повідомив співорганізатор акції український волонтер Сергій Притула.

"Українці, ви - космос! Ми купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків із сузір'я супутників компанії Айсай. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед", - підкреслив Притула у відеозверненні.

Мова йде про понад 600 млн гривень, які залишились у благодійного фонду після того, як компанія Baykar вирішила передати безпілотники Bayraktar TB2 Україні безкоштовно.

Угоду про доступ до супутника підписали з компанією ICEYA. Відповідно до неї, Міністерство оборони України  отримає повний доступ до всіх можливостей одного зі супутників компанії, що дасть можливості для високоточного спостереження.

Апарати угруповання ICEYE спостерігають за Землю в мікрохвильовому діапазоні (SAR), що дозволяє отримувати знімки поверхні в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов. Зазвичай дані оновлюються раз на кілька годин, що дозволяє спостерігати театр бойових дій на тактичному рівні.

Роздільна здатність фото — до 25 см на піксель (залежить від ширини сканування). Це дозволяє розрізняти мікрохвильові знімки окремих людей.

Супутник взято у безстрокову оренду із додатковим повним пакетом даних компанії на рік.

"Наш супутник — це ми можемо без дозволу, коли нам завгодно, а не коли американці надумають, отримати розвід данні, які зроблять бавовну. І немаємо ніяких обмежень", - додав у свою чергу співорганізатор збору коштів Ігор Лаченков.

Нагадаємо, український волонтер і шоумен Сергій Притула спільно з блогером Ігорем Лаченковим у червні оголосили збір коштів на три безпілотники Bayraktar для ЗСУ, однак всього за три дні українці та українські компанії зібрали кошти відразу на чотири БПЛА. Вражена такою згуртованістю українців компанія Baykar заявила, що передасть ЗСУ три безпілотники безкоштовно. Організатори збору пообіцяли придбати для української армії інше не менш важливе оснащення, для чого в тому числі провели консультації з Міноборони.

Раніше повідомлялось, що перший корвет класу "Ada", що будується в Туреччині для України, носитиме ім'я Івана Мазепи.

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18 08 2022 15:26
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