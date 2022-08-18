НОВИНИВ указі президента України Володимира Зеленського сказано, що таке ім'я присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перший корвет класу "Ada", що будується в Туреччині для України, носитиме ім'я Івана Мазепи
Фото з вільного доступу
"З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам'яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи постановляю: присвоїти корвету класу "Ada" Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім'я гетьмана Івана Мазепи та надалі іменувати цей корвет - корвет "Гетьман Іван Мазепа", - сказано в документі.
В січні повідомлялося, що Україна і Туреччина продовжують активну співпрацю у сфері ОПК, зокрема будівництво першого з чотирьох корветів типу "Ada", яке реалізується в Стамбулі, завершено на третину.
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