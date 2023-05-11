Резніков прокоментував передачу Британією далекобійних ракет Storm Shadow

Він вважає, що такі постачання допоможуть нашій країні перемогти у війні.

Міністр оборони України Олексій Резніков вперше висловився про передачу Україні британських далекобійних ракет.



Про це він написав у Twitter.

"Прогноз погоди передбачає циклон, що рухається з Великої Британії у бік України, який принесе з собою шторми. Через Тінь Бурі прорветься сонячне світло нашої свободи на нашу перемогу",- зауважив Резніков.

Нагадаємо, що Велика Британія передала Україні крилаті ракети класу "повітря — земля" Storm Shadow, які призначені для знищення важливих стаціонарних цілей, добре захищених засобами протиповітряної оборони.