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Резніков прокоментував передачу Британією далекобійних ракет Storm Shadow

11 травня 2023, 21:57
Резніков прокоментував передачу Британією далекобійних ракет Storm Shadow
Він вважає, що такі постачання допоможуть нашій країні перемогти у війні.

Міністр оборони України Олексій Резніков вперше висловився про передачу Україні британських далекобійних ракет. 

Про це він написав у Twitter.

"Прогноз погоди передбачає циклон, що рухається з Великої Британії у бік України, який принесе з собою шторми. Через Тінь Бурі прорветься сонячне світло нашої свободи на нашу перемогу",- зауважив Резніков.

Нагадаємо, що Велика Британія передала Україні крилаті ракети класу "повітря — земля" Storm Shadow, які призначені для знищення важливих стаціонарних цілей, добре захищених засобами протиповітряної оборони.

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