Резніков пропонує Німеччині додати винищувачі Eurofighter Typhoon до "авіаційної коліції"

За словами міністра, загалом Україні потрібно близько 120 винищувачів.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon.

Про це повідомляє DW з посиланням на інтерв'ю міністра виданням німецької медіагрупи Funke та французькій газеті "Ouest France"

"Якби Великобританія та Німеччина об'єднали свої можливості з постачання винищувачів Eurofighter, це було би важливим кроком", - наголосив міністр.

Міністр нагадав, що вже є міжнародна "танкова коаліція", в якій основною моделлю є німецький Leopard 2, а також американські Abrams і британські Challenger. Резніков вважає, що так само може бути сформована і "коаліція винищувачів" із базовою моделлю американського F-16, а також з Eurofighter і шведськими Gripen.

За словами міністра, загалом Україні потрібно близько 120 винищувачів, найбільшу частину з яких повинні складати F-16, яких у світі налічується понад п'ять тисяч. Водночас він підкреслив, що Eurofighter і Gripen також допомогли б українцям.

Резніков наголосив, що, перш за все, Україна вітала б участь Німеччини у навчанні українських пілотів на Eurofighter.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков закликав колег з Австралії надати Україні броньовані автомобілі Hawkie і приєднатися до міжнародної "танкової коаліції".