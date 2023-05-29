Україна просить Австралію надати бронеавтомобілі Hawkie
Про це він написавву Twitter.
"Я закликаю вас сьогодні приєднатися до міжнародної танкової коаліції за Україну. Окрім танків, ми мали б честь отримати австралійські Hawkie. Вони могли виявитися неоціненною для наших військ під час контрнаступу", - йдеться в дописі.
Австралія була найбільшим контрибутором України за межами НАТО, а австралійські бронемашини Bushmasters були неймовірними в реальних бойових операціях, додав український міністр оборони.
Олексій Резніков наголосив, що українська боротьба за глобальну свободу ще не закінчена і нашим воїнам необхідна технічна підтримка.