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Резніков: Україна стане членом НАТО, коли буде рівним партнером для Альянсу

НАТО є не тільки військовою організацією, а й налаштований на демократичні відносини та економічний розвиток
"Ми зайдемо рівно тоді, коли будемо рівними партнерами, і ми будемо розуміти, що досвід нашої української армії вам важливий. Те, що знає сьогодні українська армія на рівні щоденного протистояння, не знає ніхто в НАТОЄ", - сказав Резніков.
Резніков: Україна стане членом НАТО, коли буде рівним партнером для Альянсу Олексій Резніков. Фото: jurliga.ligazakon.ua

Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков розповів, коли Україна зможе отримати членство в Північноатлантичному альянсі НАТО, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Ми зайдемо рівно тоді, коли будемо рівними партнерами, і ми будемо розуміти, що досвід нашої української армії вам важливий. Те, що знає сьогодні українська армія на рівні щоденного протистояння, не знає ніхто в НАТО. Не сприймайте нас як проблему у ваших відносинах з росіянами, а сприймайте нас частково як елемент особливих відносин з росіянами", - сказав Резніков у вечірньому ефірі каналу "Украіна24" у п'ятницю.

Він зазначив, що НАТО є не тільки військовою організацією, а й налаштований на демократичні відносини та економічний розвиток.

"Ми про це часто забуваємо. Ми говоримо, шукаємо співпраці в питаннях гуманітарного розмінування, перебудови наших ветеранів - 400 тис. ветеранів пройшли через війну", - заявив Резніков.

Він також закликав розвивати інфраструктуру Донецької і Луганської областей.

"Давайте не забувати, що дві третини окупованих територій вже деокуповано, близько 200 населених пунктів деокуповано в Донецькій і Луганській областях. Тому ми говоримо: нам потрібна ваша допомога, але ми самі розуміємо, що реформи потрібні нам, не вам", - наголосив віце -прем'єр.

Нагадаємо, що  у НАТО розповіли, що варто далі робити Україні для наближення до Альянсу

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10 07 2021 11:46
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